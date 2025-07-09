ABD, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasının yakın zamanda imzalanması konusunda umutlu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yakın zamanda bir barış anlaşması imzalanacağına dair umutlu olduklarını ifade etti.

Rubio bu açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği kabine toplantısında dile getirdi.

Rubio, Trump yönetimi döneminde çözülen uluslararası çatışmalara değinerek şunları söyledi:

“Umut ediyoruz ki yakın zamanda Azerbaycan ile Ermenistan arasında da bir barış anlaşması imzalanacak.”

ABD Dışişleri Bakanı, tüm bu gelişmelerin Trump’ın başkanlığının yalnızca ilk altı ayında gerçekleştiğine dikkat çekti.

ERMENİ HABER AJANSI