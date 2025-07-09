18. İstanbul Bienali’nin mekânları belli oldu

“Üç Ayaklı Kedi” başlıklı 18. İstanbul Bienali’nin 20 Eylül–23 Kasım 2025 tarihleri arasında ziyarete açılacak ilk ayağına, Beyoğlu-Karaköy hattında birbirine yürüyüş mesafesinde sekiz mekân ev sahipliği yapacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 18. İstanbul Bienali, “Üç Ayaklı Kedi” başlığıyla 20 Eylül–23 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bienal kapsamında 40’ın üzerinde sanatçının eserleri Beyoğlu-Karaköy hattında, 8 farklı mekânda görülebilecek.

Sabit bir sergi mekânı olmayan İstanbul Bienali, her edisyonunda farklı mekân kullanımıyla İstanbul’la ilişkisini yeniden tanımlıyor. İlk ayağı 20 Eylül’de başlayacak üç yıllık 18. İstanbul Bienali’nin mekânları da yine küratör Christine Tohmé’nin oluşturduğu kavramsal çerçeveyle ilişkili bir yaklaşımla belirlendi. 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding’in desteğiyle yapılacak Bienalin ilk ayağında çok sayıda mekânın kullanılması sergi ziyaretine çeşitlilik katarken, mekânların birbirlerine yakınlıkları bütünlüklü bir bienal deneyimi sunacak.

Tamamı yürünerek ziyaret edilebilecek bienal mekânları, ulaşım nedeniyle karmaşık planlar yapmayı gerektirmeden, yol boyunca molalar verip soluklanarak gezilebilecek. Böylece bienal, şehri ve sokakları sergi dokusunun bir parçası olarak yaşamayı, eserlerle zamanın doğal akışında karşılaşma ve ilişki kurmayı mümkün kılacak.

‘ÜÇ AYAKLI KEDİ’NİN ROTASI BEYOĞLU- KARAKÖY HATTINDA UZANIYOR

Beyoğlu-Karaköy hattında şekillenen bienal rotasındaki her mekân, İstanbul’un geçmişinden bugününe uzanan hikâyeleriyle bienalin çokkatmanlı anlatısına katkıda bulunuyor.

Rotanın durakları şu mekânlardan oluşuyor:

İstanbul’un çokkültürlü geçmişinin tanıklarından biri olan Galata Rum Okulu,

Karaköy’de yeniden gün yüzüne çıkan bir yapı olarak izleyicilere kapılarını ilk kez açacak olan Zihni Han,

Karaköy’ün tarihi dokusu içinde yer alan Muradiye Han,

Muradiye Han’ın tam karşısında bulunan, bugünkü adıyla Galeri 77,

Bir zamanlar şekerleme ve dondurma külahı üretimi yapılan Külah Fabrikası,

İstanbul Bienali’nde bir sanat mekânı olarak izleyicilere kapılarını açacak.

Cumhuriyet Gazetesi