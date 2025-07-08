Rahip Anton Bulai’den Sarıyer Gazetesi’ne ziyaret!

Sarıyer Büyükdere’de geçtiğimiz yıl yapılan pazar ayini sırasında silahlı saldırıya uğrayan Meryem Ana Doğuş Katolik Kilisesi Rahibi P. Anton Bulai, Sarıyer Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Bekir Batu’ya ziyarette bulundu.

28 Ocak 2024 tarihinde pazar ayini sırasında iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan ve bir kişinin hayatını kaybettiği Büyükdere’deki Meryem Ana Doğuş Katolik Kilisesi’nin rahibi P. Anton Bulai, Sarıyer Gazetesi’ni ziyaret etti. Gazetemiz İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Bekir Batu’nun misafiri olan Bulai, yaşanan üzücü olaydan sonra Türk halkının kendilerine sahip çıktığını söyledi.

TÜRK HALKI VE DEVLETİMİZ BİZE SAHİP ÇIKTI

Birçok kilise cemaatinin bu saldırıdan sonra korktuğunu ve ayinlere katılmaktan çekindiğini vurgulayan Rahip Bulai; “Ayin sırasında bazen kapı açılınca insanlar tedirgin oluyor, acaba yeniden mi bir saldırı olacak diye endişe ediyor. Olaydan sonra kilisemiz devletimiz tarafından 7/24 korunuyor, polis ekipleri günün her saati kilisemizi koruyor. Bu acı olaydan sonra herkes bize sahip çıktı, Türk haklı ve mahalledeki komşularımız bize kucak açtı. Bizlere evlerini açanlar ve korkuyorsanız bizde kalın diyen güzel insanlar oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Kilise saldırısı sırasında iki saldırganın silahının ikisinin de tutukluk yaptığını belirten Rahip Bulai, “Yaşanan bu mucize nedeniyle kilisede daha fazla kişinin ölmesi önlendi. Yoksa katliam yapmak için gelmişlerdi. İki saldırganın da silahı tutukluk yaptı ve katliam yapılması önlenmiş oldu. Bir bir mucizeydi” dedi.

Sarıyer Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bekir Batu da ziyareti nedeniyle Rahip Bulai’ye teşekkür etti.

https://sariyergazetesi.com/gundem/rahip-anton-bulaiden-sariyer-gazetesine-ziyaret/