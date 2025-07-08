Ermenistan’da “Darbe girişimi” soruşturması: STK’lardan farklı tutum

STK’lar ortak açıklamada hükümeti, artan baskı, polislerin kilise mülküne girmesi ve yaşanan protestolarda reşit olmayan yurttaşların hedef alınması dahil, orantısız güç kullanması nedeniyle eleştirdi. Bilgili Vatandaşlar Birliği, Gümrü merkezli gazeteciler birliği Asbarez ve Helsinki Yurttaşlar Derneği Vanazdor ofisi gibi önemli insan hakları organizasyonları imzacılar arasında yer almadı.

Ermenistan’da bazı sivil toplum kuruluşları ve insan hakları aktivistleri, hükümeti Ermeni Apostolik Kilisesi ile çatışmasında masumiyet karinesini ihlal etmek, yargı ve kolluk kuvvetlerine baskı yapmak ve orantısız güç kullanmakla suçladı. Açıklama, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’nin Başpsikopos Mikayel Acabahyan’ı Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı’nda gözaltına almasından sonra geldi.

STK’lar ortak açıklamada hükümeti, artan baskı, polislerin kilise mülküne girmesi ve yaşanan protestolarda reşit olmayan yurttaşların hedef alınması dahil, orantısız güç kullanması nedeniyle eleştirdi. Hükümeti yargıya müdahale etmekten vazgeçmeye çağırdı ve kolluk kuvvetlerini yasalara ve masumiyet karinesine saygılı bir biçimde hareket etmeye davet etti.

Bilgili Vatandaşlar Birliği, Gümrü merkezli gazeteciler birliği Asbarez ve Helsinki Yurttaşlar Derneği Vanazdor ofisi gibi önemli insan hakları organizasyonları imzacılar arasında yer almadı.

Asbarez Başkanı Levon Barseghyan, açıklamadan ancak yayımlandıktan sonra haberdar olduğunu aktardı. “Eğer bilseydim yazımına yardımcı olurdum” dedi. “Başlık ve içerik arasında biraz uyuşmazlık var. Yine de STK’ların seslerini duyurması güzel bir şey, özellikle geçmiş yıllarda sessiz kalanların” diye de ekledi.

Bilgili Vatandaşlar Birliği Koordinatörü Daniel İoannisyan ise, açıklamayı bağlam sorunu olduğu için imzalamadığını söyledi, Acabahyan’ın eski vaazların hatırlattı. 2024’te birlik, Acabahyan’ın hükümeti devirme çağrısı içeren vaazların suç teşkil edip etmediğinin değerlendirilmesi için savcılıktan talepte bulunmuştu. Savcılar o dönem cezai işlem başlatmak için yeterli bir neden görmemişlerdi.

İoannisyan, “Sivil toplum sadece hükümeti protesto edip Acabahyan’ın demokratik bir biçimde yönetime gelmiş olan bir hükümetin ortadan kaldırılmasını savunmasına değinmemekle olmaz” dedi.

(Civilnet, OC Media)

Agos