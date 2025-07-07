Yerevan’a Charles Aznavour heykeli

Ermeni Fransız efsane sanatçı Charles Aznavour’un doğumunun 100. yılı etkinliklerinde, müzisyenin heykeli Yerevan’da açılıyor.

Yerevan Belediyesi, 18 Temmuz’da Fransız Ermeni sanatçı Charles Aznavour’un heykelinin açılışını yapacak.

2024 Şubat’ta Charles Aznavour’un 100. yaşgünü anısına planlanan heykel projesi için, 60 farklı heykeltıraş tarafından 100’den fazla heykel projesi Yerevan Belediyesi ve Aznavour Derneği’ne sunuldu. Yüzlerce heykel arasından heykeltıraş David Minasyan’ın heykeli birinci oldu.

Yerevan Belediye Başkan Yardımcısı Levon Hovhannisyan, Belediye Binası toplantısında heykelin Gümrü’de döküldüğü ve bu hafta içinde tamamlanacağını söyledi.

Levon Hovhannisyan, “16 Temmuz’da heykeli Yerevan Charles Aznavour Meydanı’na dikmiş olacağız ve iki gün sonra da resmi açılışını yapacağız” dedi. Açılışa Fransız belediye görevlilerinin de katılması bekleniyor.

Mayıs ayında Charles Aznavour’un 100. doğum yılı nedeniyle, Paris Belediyesi tarafından şehrin en işlek bölgesindeki bir parka Charles Aznavour adı verilmişti. Ayrıca 2025 Ermeni Film Festivali de 3 Eylül’de Los Angeles’ta “Monsieur Aznavour” filmiyle açılıyor. Fransız yönetmenler Mehdi Idir ve Grand Corps Malade’in yönetmen koltuğunu paylaştığı “Monsieur Aznavour”‘da Charles Aznavour’u Tahar Rahim oynuyor.

Kaynak: Armenpress, Armennews.com

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