Vatikan mesajları ve Papa’nın Türkiye ziyareti

Abdullah Karakuş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan dünyanın daha yaşanır hale gelmesi için yoğun çaba gösteriyor.

Örneğin BM’de 30 Mart’ın ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’ ilan edilmesini sağlamıştı.

BM Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan dünyaya barış ve çevre çağrısı yapmıştı.

Emine Erdoğan’ın 2022’deki bu ABD ziyaretine davetli olarak katılmıştım. BM Genel Kurulu’ndaki konuşması büyük alkış almıştı.

Lider eşleri ile de görüşen Erdoğan hem barış hem de çevre mesajlarını sık sık gündeme taşımıştı.

Emine Erdoğan geçtiğimiz günlerde Vatikan’da önemli bir toplantıya katıldı ve Papa 14. Leo ile bir araya geldi. Edindiğim bilgi, Emine Erdoğan Gazze konusundaki son gelişmeleri Papa’ya ayrıntılı anlatmış.

Ve bir an önce kalıcı ateşkes ile insani yardımın düzenli olarak sağlanması için Papa’dan destek istemiş. Erdoğan, Papa’ya “Hıristiyan dünyası Gazze’ye daha gür sesle destek çıkmalı” mesajı iletmiş.

Papa ise Türkiye’nin barış için bölgede önemli bir ülke olduğunu dile getirmiş. Ayrıca Papa sıfır atık konusunda Erdoğan’ın çabalarına destek vermiş.

Papa ilk yurtdışı ziyaretlerinden birini Türkiye’ye yapmayı planladığını dile getiriyor. Bu yılın sonunda İznik’e gelmesi beklenen Papa’nın Türkiye’den dünyaya vereceği mesajlar da çok önemli.

Zihniyet dönüşümü başlatılmalı

Emine Erdoğan’ın Vatikan’da katıldığı panelde ise verdiği mesajlardan altı çizileceklerden bazıları şöyle:

■ Dünya 5’ten büyüktür. Bu mesaj, dünyanın geride kalmış mazlumlarının manifestosudur. Büyük bir küresel adalet çağrısıdır

■ Küresel vatandaşlık, farklılıkları bir potada eriten, insanları tek bir kimlikte toplamak isteyen bir anlayış olmamalıdır. Küresel vatandaşlığa yeni bir anlam kazandırmalıyız

■ Mevcut anlayışlarla ve her denendiğinde insanlığı yarı yolda bırakan bir düzenle, adil bir dünya inşa etmemiz mümkün görünmüyor. O halde, insanlık ailesini ayağa kaldıracak yeni çözümlere ihtiyacımız var

■ Dünyada artık hiçbir sorun yerel değil. Ülkeler çoklu krizlerle tek başlarına mücadele edemezler. O nedenle, etik-çok taraflılık ilkesine dayalı iş birliklerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var

■ İklim değişikliği meselesini ele alırken, esaslı bir zihniyet dönüşümünü başlatmamız gerektiği kanaatindeyim

■ Sıfır Atık Projemizin başlangıç noktası, insanlığa duyduğumuz sadakattir.

Tartışılacak konular

■ Gazze’de 60 günlük ateşkes teklifi gündemde. Bu süre İsrail’in güç toplama ve silahlanma arası olsun diye mi yapılıyor yoksa barış ve iki devletli çözüme hazırlıklı mı?

■ Terörsüz Türkiye için bu hafta silah bırakma gerçekleşecek. Süreci bozmaya yönelik sabotajlara çok dikkat etmek gerekiyor

■ CHP’li belediyelere yönelik rüşvet soruşturmaları, görüntüleri ve CHP Lideri Özel’in sokak mesajı

■ Kuraklık, iklim değişikliği, susuzluk, çölleşme. Gündemin ön sıralarına alınmalı

■ Yangınlar, cezalar ve önlemler.

Anlamakta zorlandıklarım

■ ABD Başkanı Trump ile Rusya Lideri Putin arasındaki diyalog

■ Ateşkes yakın denmesine rağmen İsrail’in çocukları ve kadınları öldürmesini dünyanın neden durduramadığı

■ Yangınlar ortadayken hâlâ anız yakanların olması ve arabalardan çevreye izmarit atılması

■ İklim değişikliğine ve kuraklığa yönelik insanların hâlâ duyarsız olması

■ Yolların sadece kendilerine ait olduğunu sanan makas atanların günden güne artması.

https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/abdullah-karakus/vatikan-mesajlari-ve-papanin-turkiye-ziyareti-7402756