Sünik Prensesi Büreğ’in haç-reliki

Sünik Prensesi Büreğ’in haç-reliki ilk kez sergilenecek

Vahram Başrahip Melikyan, “Tanrı’nın lütfü ve Tüm Ermenilerin Patriği II. Karekin Hazretleri’nin kutsamasıyla, Kutsal Eçmiadzin Ana Katedrali’nin hazine müzesi yeniden açılacak.

Bu vesileyle, ilk kez, Hayat Ağacı’nın kalıntısını içeren haç-relik da sergilenecek ve içinde 7. yüzyıl haçı (tarihte Hatsunyats Khaç olarak bilinir) yer alacak.

Bu altın haç, Sünik Prensesi Büreğ’e aitti ve içine, 627 yılında Pers esaretinden kurtulan Haç, esaretten kurtarılarak, Ermenistan’da dolaştırılıp, Konstantinopolis’e ve ardından Kudüs’e götürülürken, Bizans İmparatoru Herakleios tarafından prensesin isteği üzerine verilen Mesih Tanrı’nın Haçı’nın kalıntısı yerleştirildi.

1846’da, prensesin haçı, Van’da yapılmış muhteşem bir haç-relik içinde muhafaza edilmiş ve Lim manastırındaki Aziz Gevorg Kilisesi’nde saklanmıştır.

Ermeni Soykırımı’ndan, bilge Ermeni din adamları sayesinde kurtarılan hazinelerden biridir ve şimdi tüm Ermenilerin manevi merkezi olan Kutsal Eçmiadzin Ana Makam’ında titizlikle korunmaktadır”,- diye belirtilmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu