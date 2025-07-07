‘Romantik Yaz Notaları’, kilise akustiğinde yankılandı

Kadıköy Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi’nde 3 Temmuz günü, “Romantik Yaz Notaları” adlı konser ile keman sanatçısı Sihana Badivuku ve piyanist Maya Kastratović’in 30 yıllık sanatsal birliktelikleri kutlandı. Dinleyicilerin ilgi ile dinlediği sanatçılardan Sihana Badivuku, “Ermeni kilisesinde ilk kez konser verdik. Bizim için çok özel bir his yarattı” dedi.

Keman sanatçısı Sihana Badivuku ve piyanist Maya Kastratović, Makedonya Kültür Merkezi ve İstanbul Filarmoni Derneği ortaklığında, 3 Temmuz’da Kadıköy Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi’nde 30. yıllarını “Romantik Yaz Notaları” adlı konser ile kutladı.

İki sanatçı, 30 yıllık sanatsal birlikteliklerini 3 Temmuz Perşembe saat 19.00’da kilisenin büyüleyici atmosferinde düzenledikleri özel konser ve klasik müzik dinletisi ile müzikseverlerle buluşturdu.

Kilisenin tamamının dolduğu konserde, iki sanatçı, dinleyicilere romantik dönemden çağdaş eserlere uzanan bir repertuvar sundu. Clara Schumann’dan Manuel de Falla’ya, Pablo de Sarasate’den Brahms’a uzanan eserlerin tınıları, kilisenin etkileyici akustiğinde yankılandı.

Dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlanan konser sonrası, keman sanatçısı Sihana Badivuku ile sohbet ettik.

Maya Kastratović ile birlikte 30 yıl boyunca dünyanın pek çok ülkesinde konserler verdiklerini söyleyen Badivuku, “Makedonya’da yaşıyorum, Arnavutluk filarmoni konservatuarı orkestrasında baş kemanistim. Maya da Üsküp’te yaşıyor, Kosova’da orkestrada çalıyor. Makedonya Kültür Merkezi ve Makedonya Kültür Bakanlığı’nın çalışması ve davetiyesi ile burada konser verdik. Birlikte yaptığımız sanat çalışmalarımızın 30 yılını kutlamak istedik bu konserle” dedi.

İki sanatçının, 1992 yılında Üsküp’te kariyerlerine başladığını paylaşan Badivuku, “Makedonya ve Kosova’da üniversitelerde ders veriyorum. Maya ile beraber Moskova Devlet Çaykovski Konservatuvarı’nda okuduk ve o zamandan beridir tüm etkinliklere birlikte çıkıyoruz. Maya ile Avrupa festivallerine gittik. İspanya, Fransa, İtalya, Yugoslavya gibi pek çok ülkede konserler verdik 30 yıl boyunca. Hala da devam ediyoruz. İlk defa Makedonya Kültür Merkezi organizasyon yaparak bize destek verdi ve konser yapmamıza aracı oldu” şeklinde konuştu.

30’uncu yıl kutlamalarını ilk kez İstanbul’da verdikleri konser ile yaptıklarını aktaran Badivuku, ikinci etkinliklerinin de Ekim ayında Üsküp’te vereceğimiz konser olacağını ifade etti.

Badivuku, Türkiye ziyaretleri ve 30 yıllık sanat birikimlerine dair şunları paylaştı:

“Türkiye ile kurduğum ilk bağlantıya, Üsküp’ten buraya yerleşen Meral Baltalı vesile oldu. Burada Hakan Şensoy, Cihan Aşkın, Tutu Aydınoğlu gibi birçok kişiyle tanışmama vesile oldu. Daha önce Türk piyanist Yeşim Gökalp ile Ankara’da, Hakan Şensoy ile de Eskişehir Orkestrası’nda çaldık. Yine Aytaç Rızakuliyeva’nın da atölyesinde provalar yaptık. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Müzik bizi gençleştiriyor…

30 yıl 3 sene gibi geçti. Tam kıvama gelmiş bir süreçte 30 yılımızı doldurduk. Yalnızca yaşam için değil, mesleğimiz açısından büyük bir deneyim oldu bizim için. Aynı zamanda pedagojik etkilerini de görüyoruz. Müzik bizi gençleştiriyor. Dinleyiciler de bunu hissetti.

İkili sahnede, aynı atmosferde ve ritimde çalmak çok önemli. Sadece ritmi değil tempo, uyum ve senkron da bizim için çok önemli. Maya ile çoğu zaman konuşmamıza gerek kalmadan, bir bakışla anlaşabiliyoruz konserlerde.

Clara Shuman’ın 3 romansını çaldık. Kadın bir besteci olması da bizim için ayrı bir yer tutuyor. İspanya virtüözleri ve Makedonya bestecilerden kombinasyon yaptık.

Daha önce kilisede konserler verdik farklı yerlerde. Ama Ermeni kilisesinde ilk kez konser verdik. Bizim için çok özel bir his yarattı. Akustik ve atmosfer açısından da çok önemli ve güzel bir ortamdı.”

Dünya genelinde bir kriz olduğunu ve teknolojinin de etkisiyle klasik müzikten uzaklaşıldığını söyleyen Badivuku, “Klasik müziğin hiçbir zaman yok olacağını düşünmüyorum. Klasik müziğin yeri her zaman bellidir. Bu gece de bizim için çok kıymetli ve duygu dolu oldu. 30’uncu yılımızı kutladığımız bu konsere katılan tüm dinleyicilere teşekkür ediyoruz” diyerek cümlelerini sonlandırdı.

Sponsorluğunu Areks, Antonina Turizm ve Kuzey Makedonya Kültür Merkezi kurumlarının üstlendiği konserin içeriği şöyleydi:

1.Clara Schumann 3 Romances for violin & piano,op.22

(1819-1896)

Andante molto

Allegretto (Mit zartem vortrage)

Leidenschaftlich schnell

Vlastimir Nikolovski “Toccatta” for solo piano

(1921-2001)

3.Aleksandar Lekovski-Lekaj “Sunshine-Baresha”

(1933-2013)

4.Johannes Brahms “Scherzo” from F.A.E sonata

(1833-1897)

5.Manuel de Falla/Kochanski “Suite Populaire Espagnole”

(1876-1946) (1887-1934) I. El Paño Moruno II. Nana III. Canción IV. Polo V. Asturiana VI. Jota

6.E.Granados/F.Kreilser “Spanish dance “

(1867-1916) (1875-1962)

7.Pablo de Sarasate “Caprice Basque “

(1844-1908)

8.Manuel de Falla/Kreilser “La Vida e Breve”

(1876-1946) (1875-1962)

Agos