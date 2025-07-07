Kilisede tek başına!

Garabet İstepanyan, Kayseri’de 1191 yılında yapılan, Anadolu’da Ermeni cemaatine ait 7 kiliseden en eskisi olarak bilinen Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nde 22 yıldır Zangoçluk (kilise sorumlusu) yapıyor. İstepanyan son 1.5 yıldır ise kilisede tek başına yaşıyor.

Anadolu’da Ermeni cemaatine ait 7 kiliseden biri olan Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Caferbey Mahallesi’ndeki 834 yıllık Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi, Anadolu’nun en eski kiliselerinden biri olarak biliniyor. 22 yıl önce ailesiyle İstanbul’dan Kayseri’ye giden Garabet İstepanyan (59), 12. yüzyılda inşa edilen bu kilisede çalışmaya başlamış. O tarihten beri kilisede Zangoç-Jangoçluk (kilise sorumlusu) yapan İstepanyan, eşi ve kızının İstanbul’a taşınmasının ardından 1.5 yıldır kilisede tek başına yaşıyor.

“KUTSAL YER, HUZURLUYUM”

Kayseri’de ibadete açık olan tek kilise olan Surp Krikor Lusavoriç’te yalnız yaşamanın zor olduğunu söyleyen İstepanyan, “Eşim ve kızım İstanbul’a gitmek zorunda kaldı. Ben burayı bırakamadım” dedi. Gününün temizlik yaparak, otları ilaçlayarak, ibadet ederek geçtiğini anlatan İstepanyan, “Zor bir yer burası. Arkadaşım yok, çevrem yok. Kiliseye gelenler tek yaşadığını öğrenince çok şaşırıyorlar. ‘Alıştım artık’ diyorum. Kilise sorumluları genelde aileleri ile yaşar. Kutsal bir yerde durduğum için çok huzurluyum. Çalışabildiğim kadar burada çalışmak istiyorum” diye konuştu.

BENZERİ KUDÜS’TE

Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi, Fatih Sultan Mehmet’in fermanıyla 1461’de kurulan İstanbul Ermeni Patrikhanesine bağlı olarak, Orta Anadolu’daki en eski ve ibadete açık olan Ermeni Kilisesi özelliği taşıyor. Surp Krikor Lusavoriç’in bir benzeri sadece Kudüs’te bulunuyor. 1996’da iki hayırsever tarafından onarılarak ibadete tekrar açılan kilisenin girişi 5 sütunlu yarım kubbeli, ibadet mekanı freskolarla kaplı.

https://www.posta.com.tr/gundem/kilisede-tek-basina-2882305



