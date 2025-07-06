Trabzon’da gün batımı hayran bıraktı

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|Trabzon’da gün batımıyla gökyüzünde oluşan kızıllık ve Ayasofya Camisi’nin silüeti güzel görüntü oluşturdu.
Manzara karşısında vatandaşlar hayran kalırken bol bol fotoğraf çektirdi.
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 21:03Trabzon’da gün batımıyla gökyüzünde oluşan kızıllık ve Ayasofya Camisi’nin silüeti güzel görüntü oluşturdu. Manzara karşısında vatandaşlar hayran kalırken bol bol fotoğraf çektirdi.
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