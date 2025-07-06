Konya’daki 1.700 yıllık miras ziyaretçi akınına uğruyor! Dünyada ayakta kalabilmiş olan en eskisi

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sille Mahallesi’nde çeşitli dönemlerden tarihi izler bulunuyor. Rum köyü olarak da bilinen mahalledeki Aya Elenia Kilisesi ise Anadolu’daki ilk kiliselerden biri olarak biliniyor.

Bin 700 yıldır ayakta olan ve restore edilmesinin ardından müze olarak ziyaret edilen yapı hakkında bilgi veren Selçuklu Belediyesi Sille Müze Sorumlusu Uzman Arkeolog Sercan Yayla, “Dünyanın ayakta duran en eski kilisesi burası.

Bu kiliseden önceki dönemlerde, kiliseler, Hristiyanlık ve pagan mücadelesinden dolayı yakılıp yıkıldılar ve tarumar edildiler. 327 yılında Konstantin’in annesi Helena, İstanbul’dan Kudüs’e bir sefer gerçekleştirdi ve bu sefer sırasında burada mola verdi. Baktı ki insanlar hala mağaralarda ibadet ediyorlar, kendi bütçesinden para verip bu kiliseyi yaptırdı. Kilise 327 yılından 1924 yılına kadar kilise olarak faaliyetlerini yürüttü” dedi.

Kilisenin bir dönem ortopedi hastanesi olarak hizmet verdiğini anlatan Sercan Yayla, “Sadece Birinci Dünya Savaşı’nda kilise faaliyetlerine kısa bir süreliğine ara verilmiş ve bu kilise Türkiye’nin ilk ortopedi hastanesi olarak faaliyete girmiş. Burada ahşaptan kol ve bacak hazırlanıyor ve buradan da cephelere nakledilerek montajı orada gerçekleştiriliyor.

Eğer kişi çok ağır hastaysa nakli buraya yapılıyor ve burada tedavileri yapılıyormuş. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yine kilise faaliyetlerine devam ediyor. 1924 yılında mübadele devreye girdiğinde Sille’deki Hristiyanlar Yunanistan’a göç ettiriliyor ve kilisenin de kapısına kilit vuruluyor” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ BU SENE İÇERİSİNDE 250 BİN ZİYARETÇİ”

2024 yılında 172 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını anlatan Uzman Arkeolog Sercan Yayla, “1924 yılından 2004 yılına kadar kilisemiz bu halde bekliyor. 2004 yılında Selçuklu Belediyemiz buraya el attı. Burası bizim sorumluluğumuzda olmamasına rağmen Anıtlar Kuruluna bir yazı yazdık ve bu yazının cevabı 2009 yılında geldi. 2009 yılına kadar görevimiz olmamasına rağmen 3 vardiya güvenlik görevlisi buraya tahsis ettik. 2009 yılında restorasyonlara başladık. 2021 yılında da Aya Elenia Kilisesi, Aya Elenia Müzesi adı altında faaliyete girdi ve Dünya Kültür Hazinesi’ne bu kilise kazandırılmış oldu. 2024 yılında 172 bin ziyaretçi ağırladık. 2025 yılı içerisinde ise ilk 6 ayda 100 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Hedefimiz bu sene içerisinde 250 bin ziyaretçiyi Aya Elenia Kilisesi’nde ağırlamak” şeklinde konuştu.

Müzeyi ailesiyle ziyarete gelen Mehmet Uymaz, “Özellikle mimarisi çok güzel, bu zamana kadar ayakta durabilen bir yapı. Tabii dönem dönem restorasyonlar görmüş. Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Özellikle Birinci Dünya Savaşı’nda atölye olarak kullanılması etkiledi beni” ifadelerini kullandı.

Müzenin yapısından etkilendiğini belirten Elif Nur Yüce ise, “Çok etkileyici bir yapısı var. Uzun yıllar öncesinde bu şekilde çizebilmeleri, detaylı bir şekilde ayrıntı verebilmeleri ve estetik görüntüsü benim çok dikkatimi çekti” diye konuştu.

Hürriyet Gazetesi