Ermeni tarihinin önemli merkezlerinden Ani Katedrali restore ediliyor: Cami olarak ziyaretçilere açılması gündemde

Ermeni tarihinin en önemli merkezlerinden olan Ani’deki kiliselerden Ani Katedrali, restore ediliyor. Restorasyondan sonra kilisenin cami olarak ziyarete açılması düşünülüyor.

Agos gazetesinde yer alan habere göre, Ani Katedrali (Surp Asdvadzadzin) bölgedeki birçok kilisenin en önemlisi ve ana kilise vasfı bulunuyor. Katedral, Ermeni Pakraduni hanedanı zamanında, 10. yüzyıl sonlarında hanedanın başkenti olan Ani’de inşa edilmişti.

Katedralin restorasyon çalışmaları hakkında Anadolu Ajansı’na konuşan Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, “Sultan Alparslan, Ani’nin en büyük kilisesi konumunda olan bu katedralin kubbesindeki haçı indirerek yanında özel olarak getirdiği altın hilalle değiştirmiş ve ilk cuma namazı da burada kılınmıştır.” dedi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla yapının cami olarak ziyarete açılacağını söyleyen Arslan, “Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Dünya Anıtlar Fonu ortaklığında devam eden üç etaplı bir restorasyon çalışması var. Çalışmalar halen daha devam ediyor. İkinci etap çalışmalarının bu yıl tamamlanması planlanmakta. Önümüzdeki yıllarda üçüncü etap çalışmalarıyla birlikte ziyaretçilere de açılmış olacak.” dedi.

Anadolu Kültür öncülüğünde hazırlanan Ani Mobil Uygulaması, (Ani Mobile App) UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ani Arkeolojik Alanı’nın ve çevresinin kültürel mirasına geniş biçimde yer veriyor.

T24