Mirzoyan: Yerevan ile Pekin arasında siyasi diyalog “yoğun ve aktif” oldu

Pekin’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, South China Morning Post gazetesine özel bir röportaj verdi. Yayınlanan haberde Mirzoyan’ın açıklamalarına geniş yer verilmiştir.

Ermenistan ile Çin arasında stratejik ortaklık geliştirme olasılığına ilişkin soruya yanıt veren Bakan Mirzoyan, şu ifadeleri kullandı: “İlişkilerimizin derinleşmesinin önünde herhangi bir engel ya da kısıtlama bulunmuyor. Bu yönde açık ve kararlıyız. Çinli muhataplarımızla bu konuyu görüştük ve ilişkilerimizin stratejik doğasını vurguladık. Bu ilişkileri resmî olarak yeni bir seviyeye taşımaya dair karşılıklı bir ilgi olduğunu görüyoruz.”

Mirzoyan, Yerevan ile Pekin arasındaki siyasi diyaloğun “yoğun ve aktif” olduğunu belirterek, Ermenistan’ın Çin ile yalnızca ticaret ve altyapı alanlarında değil, aynı zamanda kültür ve halklar arası etkileşimde de işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını kaydetti.

Güney Kafkasya’da barış olanaklarına dair soruya ise Bakan Mirzoyan şöyle yanıt verdi: “Ermenistan ile Azerbaycan barış anlaşması metni üzerindeki müzakereleri tamamladığında, Çin bu gelişmeyi memnuniyetle karşılayan ülkeler arasında yer aldı. Biz, Azerbaycan ile kurumsal barışın sağlanmasını hedefliyoruz. Çin’in de bu normalleşme sürecini desteklediğini görüyoruz.”

Mirzoyan, Türkiye ile ilişkilerin normalleşme süreci konusunda da değerlendirmede bulundu.

“Böyle bir normalleşme, Ermenistan’ın 2023 yılında sunduğu ‘Barış Kavşağı’ projesi açısından kilit önemdedir. Bu proje, Ermenistan’ın komşuları ve Avrupa, Orta Asya, Çin gibi daha geniş bölgelerle bağlantılarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.” dile getirdi.

Bakan ayrıca, bu projenin Çin’in “Bir Kuşak, Bir Yol” girişimi ve Avrupa Birliği’nin 300 milyar avroluk yatırım planı olan Global Gateway ile entegre edilebileceğini vurguladı.

“Düşünün ki Ermenistan’sız bir ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ güzergâhı o kadar da sorunsuz ilerleyemezdi. Aynı şekilde, Barış Kavşağı projesi de Çin’in bu dev altyapı girişimi olmadan tam anlamıyla etkili olamazdı.”

ERMENİ HABER AJANSI