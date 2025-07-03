İtimat Büro incelemesinde sona yaklaşılıyor

İşhan Erdinç

Türkiye Ermeni toplumunda cenazelerde toplanan bağışları ilgili vakıflara aktaran ve geçen yıl kendini fesheden İtimat Büro’nun hesaplarının incelenmesinde sona yaklaşıldı.

Geçtiğimiz Nisan ayında başlayan ve üç ay boyunca bağımsız bir denetim firması tarafından denetlenen İtimat Büro’ya ilişkin bir rapor hazırlanıyor. Raporun sonuçları kamuoyuna duyurulacak. Büro, Patrik Maşalyan’ın geçen yıl ERVAB’ı adres göstererek “İnceleme yapılsın” çağrısında bulunmasının ardından faaliyetini sonlandırmış ancak tartışmalar bitmemişti.

7 Şubat 2025’te ise Garo Kapriyelyan, İtimat Büro’ya yatırılan bağışların, ilgili kurumlara gitmediğine ilişkin bir iddiada bulunmuştu. Konu üzerine Türkiye Ermeni Patrikliği, Kapriyelyan’ı belgeleriyle birlikte Patrikhane’ye davet etmişti. Davetin ardından bir açıklama yayınlayan Patrikhane, komisyon kurulması tavsiyesinde bulunmuştu. Toplantının ardından ERVAB Mali Komisyon’a hesapların incelemesini yapmadıklarına ilişkin eleştiriler yöneltilmiş ve komisyon başkanlığını yürüten Herman Gürciyan ‘Böyle bir yükümlülüğümüz’ diyerek komisyon başkanlığından istifa etmişti.

21 Şubat’ta ERVAB (Ermeni Vakıflar Birliği) bünyesinde, İtimat Büro’nun hesaplarının geçmişe dönük incelenmesine ilişkin bir denetim komisyonu kuruldu. Komisyonda, Rumelihisarı Surp Santuht Kilisesi Vakfı Başkanı Oşin Polat, Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi Vakfı Başkanı Masis Kuyumcu ve Büyükdere Surp Hripsimyants Kilisesi Vakfı Başkanı Minas Manuk Mezadur yer alıyor. İlk olarak İtimat Büro’nun elinde bulunan makbuzlar ve hesapların incelemesini yapacak denetim şirketi saptandı. Nisan ayı itibariyle, ERVAB Denetim Komisyonu tarafından belirlenen özel denetim şirketi tarafından İtimat Büro’nun hesaplarının incelenmesi süreci başladı. Yaklaşık üç ay süren incelemeye dair denetim şirketi tarafından hazırlanacak raporda son aşamaya gelindi.

Halka çağrı yapıldı

Komisyon, geçtiğimiz günlerde topluma çağrıda bulundu. Halkın aklında soru işaretlerinin kalmasını istemeyen Denetim Komisyonu’nun duyurusu öyle:

“İtimat büro ile ilgili araştırma rapor hazırlama aşamasına gelmiştir. Son olarak elinde bilgi ve belge olan toplum üyelerimizin aşağıdaki irtibat noktalarından bize ulaşmalarını rica ederiz.

Mail: denetimkomisyonu2025@gmail.com

Telefon: 0538 237 46 54”

Agos’a konuşan İtimat Büro Denetim Komisyonu, toplum içerisinde İtimat Büro’ya ilişkin çeşitli iddiaların dile getirildiğini, bazen suçlayıcı ifadelerin de kullanıldığını, yaptıkları duyuru ile ortaya atılan iddiaları incelemek istediklerini vurguladı. Komisyon, raporun büyük ölçüde hazır olduğunu, gelecek bilgi ve belgelerin raporun bütünlüğünü etkilemeyeceği görüşünde olduklarını ifade etti.

İtimat Büro’nun yöneticiliğini büro kendini feshetmeden önce Peder Şirvan Mürzyan’ın eşi Narod Mürzoğluyürütüyordu. Peder Mürzyan’ın, inceleme sürecinde işbirliği içerisinde olduğunun da altını çizen Denetim Komisyonu üyeleri, incelemeleri yapan mali müşavirin titiz çalışma yaptığını, kamuoyuna duyuru için Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın ABD ziyaretinin tamamlanmasını beklediklerini ifade ettiler.

Ne olmuştu?

Narod Mürzoğlu’nun 2016 yılında yöneticiliğini üstlendiği özel bir şirket olan İtimat Büro, cenaze törenlerinde yapılan bağışları ilgili kurumlara aktarıyor ve yüzde 10 komisyon alıyordu.

2022 yılında yapılan vakıf seçimleri sonrası birçok vakıf yönetim kurulunda yaşanan değişiklikler sonrası İtimat Büro’ya ilişkin eleştiriler dile getirilmişti. 1 Şubat 2024’te Patrikhane bir açıklama yayınlamış, Patrik Maşalyan ERVAB Başkanı Bedros Şirinoğlu’na İtimat Büro’yu inceleme talimatı vermişti.

Büro, 15 Şubat 2024’te faaliyetlerine son verme kararı almış ve bağışların 60 gün sonra hak sahiplerine teslim edileceği belirtilmişti.

2022 yılında yapılan vakıf seçimleri için yazılım hazırlayan Sevan Haddeler’e bağışların kolaylıkla takip edilmesi için bir yazılım hazırlama görevi verilmişti. Haddeler’in hazırladığı “Nvera” isimli yazılım tamamlanmış ancak bir takım bürokratik nedenlerden ötürü hayata geçirilmemişti.

Agos