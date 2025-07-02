Ruben Vardanyan davasında Bakü’deki yargı tiyatrosu devam ediyor

1 Temmuz’da, Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) eski Devlet Bakanı Ruben Vardanyan’a karşı açılan davanın duruşmaları, Bakü’deki askerî mahkemede devam etti. Duruşmaya Yargıç Zeynal Aghaev başkanlık etti.

APA haber ajansının aktardığına göre, sanık Vardanyan’a bir Rusça tercüman ile kendi seçtiği savunma avukatı sağlandı. Avukat Avraham Berman, 23 Haziran’da mahkeme heyetinin, 13 ve 17 Şubat tarihli oturumların tutanaklarına erişim izni verdiğini ve bu belgelerin kendilerine iletildiğini belirtti. Şimdi ise savunma tarafı, hazırlık oturumuna ilişkin kararın ve o tarihlerde sunulan dilekçelere dair tutanakların da temin edilmesini talep etti.

Yargıç Aghaev, mahkemenin şimdiye dek sanığın gerekli belgelere erişimini sağladığını ve bu süreci sürdürmeye hazır olduklarını belirtti.

Duruşmada daha sonra, “mağdur” olarak nitelendirilen kişilerin ifadelerine başvuruldu. Bu kişiler, askeri operasyonlara katılımlarını ve aldıkları yaraları anlattı. Ayrıca bu şahıslar üzerinde yapılan adli tıp incelemelerinin sonuçları da mahkemeye sunuldu.

Bir sonraki duruşmanın 8 Temmuz’da yapılması planlanıyor.

Bu süreçte, ABD Başkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın Güvenlik Danışmanı Hikmet Hacıyev ile yaptığı görüşmede, tüm tutukluların serbest bırakılması ve Ermenistan ile barış anlaşmasının imzalanmasının tamamlanması gerektiğini vurguladığını açıkladı.

Ruben Vardanyan’ın uluslararası hukuk danışmanı Jared Genser ise, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’a, ABD Başkanı Donald Trump ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’un konuyla ilgili açıklamalarını dikkatle inceleme çağrısında bulundu.

ERMENİ HABER AJANSI