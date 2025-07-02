Fransa’da “Yükseköğretimde Yahudi Karşıtlığı ile Mücadele” tasarısı Parlamentodan geçti

Fransa’da Parlamento, “Yükseköğretimde Yahudi Karşıtlığı ile Mücadele” başlıklı yasa tasarısını kabul etti.

Esra Taşkın

Ulusal Meclis Genel Kurulunda, “Yükseköğretimde Yahudi Karşıtlığı ile Mücadele” tasarısı görüşüldü.

Oylamada, tasarı 88 “hayır” oyuna karşı 366 “evet” oyuyla kabul edildi. Bu nihai oylamayla beraber, söz konusu tasarı Parlamento tarafından kabul edilmiş oldu.

Tasarı, yükseköğretimde öğrencilere Yahudi karşıtlığı, ırkçılık, ayrımcılık, şiddet ve nefretle mücadeleye yönelik eğitim verilmesini öngörüyor.

Yasa tasarısı, ayrıca üniversitelerde kurulacak “eşitlik ve çeşitlilik” misyonları bünyesinde bir kişinin, Yahudi karşıtı ve ırkçı eylemleri tespit etmek ve önlemekle sorumlu olarak görevlendirilmesini kapsıyor.

Tasarı, üniversite yönetiminin okul bünyesindeki Yahudi karşıtı, ırkçı ve ayrımcı afiş ya da yazıları mümkün olan en kısa sürede kaldırtmasını da zorunlu kılıyor.

AA