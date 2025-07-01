Patrik Hazretleri I. Bartholomeos, Türkiye’deki yıkıcı orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarla dayanışma içinde olduğunu ifade etti

Patrik Hazretleri, İzmir, Bodrum, Antalya ve Hatay başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yangından etkilenen vatandaşların yanında olduğunu belirterek, yerel yönetimlere ve bölge halkına, İstanbul Rum Patrikhanesi ve şahsı adına destek mesajı iletti.

1 Temmuz tarihinde yaptığı açıklamada Patrik Hazretleri, yangınların yol açtığı büyük ekolojik yıkım karşısında derin üzüntüsünü dile getirirken, başta ülkemizin itfaiye teşkilatları olmak üzere, vatandaşları ve yerleşim yerlerini korumak için mücadele eden herkese içten teşekkürlerini sundu.

“Bu zorlu saatlerde, Tanrı’dan itfaiye ekiplerine ve görevli kurumlara güç ve cesaret vermesini diliyoruz. Onların gösterdiği üstün gayret ve görev bilinci için müteşekkiriz. Aynı zamanda dualarımız ve düşüncelerimiz, alevlerden tehdit gören ve endişe içinde olan binlerce vatandaşımızladır.”

Patrik Hazretleri I. Bartholomeos, yangınların tamamen kontrol altına alınmasının öncelikli olduğuna değinerek şu çağrıda bulundu:

“Son alev söndürüldüğü an itibariyle, ilgili devlet ve yerel makamların, çevre kuruluşlarının rehberliğinde, hep birlikte etkilenen bölgelerin doğal çevresini onarma çalışmalarına destek olmalıyız. Ülkemizin hassas doğasının yeniden yeşermesine katkıda bulunmalı, gelecek nesillerin, bizim büyüdüğümüz güzellikleri yaşayabilmesini sağlamalıyız. Doğal çevremizi koruyarak, tüm insanlığın ortak evi olan gezegenimizi de korumuş oluruz.”

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

https://ec-patr.org/patrik-hazretleri-i-bartholomeos-turkiyedeki-yikici-orman-yanginlarindan-etkilenen-tum-vatandaslarla-dayanisma-icinde-oldugunu-ifade-etti/?fbclid=IwY2xjawLR8nRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFPRWtUWXBvbnU5QWt3MzJQAR6SMzmD7vGaMh1pO2j1t3pSeDZ_x25rkO7Rfkf1-NlFr3GoXGNoSLAxe_PvXg_aem_9t-R8r0Uz3z2MSgXdUgnVw