Galata’da bir zaman sofrası IL Cortile

Adı avlu anlamına gelen IL Cortile, hem ismi hem menüsüyle Ecole St. Pierre Koleji’nin mimarı İtalyan vatandaşı Fossati’nin bir selamı gibi… Sanırım ne yediğin ve kiminle yediğin kadar nerede yediğin de önemli…

1842 yılının İstanbul’u… Tanzimat henüz kapıda. Galata’nın Karaköy’e açılan yokuşlarında zaman tıpkı bugün olduğu gibi hızlı akıyor… Avluların eşiklerinden içeri adım atıldığında ise dışarıda savrulan zamana inat içeride dakikalar yavaşlıyor…

“Sahi yavaşlar mıydı? Kim bilir belki o tarihlerde birileri anılarına not düşmüştür. Bu konuyu bir araştırayım!” Gastronomi odaklı yeni nesil bir iletişim ajansı olan Mıknatıs S’in IL Cortile restorandaki daveti için Ecole St. Pierre Otel’in avlusuna adım atarken iç sesimle bunları düşünüyordum ki; zaman yavaşladı.

Dışarıda İstanbul Boğazı’nın akıntısına rahmet okutacak turist selinin ardından eşikten geçtiğimde zamanın kesinlikle yavaşladığını söyleyebilirim ama bunu ispatlayamam. (Belki de bu, tarihi binalara karşı sınırsız romantikliğimden kaynaklanıyordur.)

Şu an avlusunda bulunduğum bina 1842’de Frères des Écoles Chrétiennes cemaatine bağlı olarak Collège des Frères St. Pierre yani St. Pierre Kardeşler Koleji adıyla açılmış. Okulun mimarı beş yıl sonra Ayasofya’nın restorasyonunu da üstlenecek olan İsviçre kökenli İtalyan mimar Gaspare Fossati’ymiş.

Frères des Écoles Chrétiennes (FEC) öğrencileri

Katolik rahipler bu okulda çocuklara Latinceden fen bilimlerine ve edebiyata uzanan dersler verse de niyet sadece öğretmek değil, aynı zamanda inandırmakmış. Tarihi duvar arasında geçmişin seslerini duymak için gözlerimi yumdum fakat mırıldandığını düşündüğüm Latince duaları hayal edemedim. (Sanırım bu o dili bilmememle ilgili bir hayal tıkanıklığı…)

İlk yıllarında çocuklarla dolup taşan binanın kaderi zamanla değişmiş. 1920’lerde bir matbaa olmuş. 1930’larda ise bir marangoz atölyesiymiş burası, hatta rivayetlere göre bu duvarlar büyük bir aşk hikâyesinin de tanıkları olmuş. Zamanla ailelerin yaşadığı bir eve, oradan da uzun süren bir sessizliğe bürünen binanın kapıları 2021’de, Ecole St. Pierre Otel adıyla bir kez daha Galata’nın tüm hızıyla yaşamaya devam eden yokuşuna açılmış. Duvarlarına sinmiş geçmişe duyulan saygıyla yapılan dokunuşlarla, yeniden İstanbul’un belleğine katılmış.

Otelin avlusundan bir zamanlar okulun tiyatro salonu olan, şimdi IL Cortile adıyla lezzet takipçilerini ağırlayan restorana geçiyoruz. Restoranın kapısından adım attığınızda yapının sırtının 13’üncü yüzyıldan kalma Ceneviz Surları’nın bir parçasından oluştuğunu görüyorsunuz.

Ecole St. Pierre Otel

Lezzetin hafızayla buluştuğu sofra

Yıl 1842. İstanbul, Tanzimat’ın eşiğinde… Galata ise liman ticaretiyle hareketli, ama sofralarda mütevazı lezzetler var.

Bugün Ceneviz surlarının bir duvarını desteklediği IL Cortile’de bir başka sofra etrafında “La Dolce Vita” başlığında toplanıyoruz.

Yemek, 7 Bilgeler, Anaxagoras eşliğinde açılıyor. Felsefeye selam gönderen bu başlangıçta, avokado ve enginar kalbi salatası, yanında pancar carpaccio sunuluyor. 19. yüzyılda Galata’da pancarın bol olduğu söylenir; her kültürden, azla yetinmeyi bilen ama o az ile farklı sofralar kurulan mutfaklar… Avokado ise bu tabakta bir zaman sıçraması gibi; geçmişe ait olmayan, ama bugüne nezaketle entegre edilmiş…

Ara sıcakla birlikte zaman yumuşuyor… Arancini ve kuşkonmaz, İtalya’dan Galata’ya uzanan bir dokunuş gibi. Arancini, aslında Sicilya mutfağına ait bir sokak yemeği. Fakat bugün, beyaz masa örtüsünde yer bulduğunda, farklı bir zarafet kazanmış.

Ana yemek ise ızgara levrek fileto. Bir zamanlar Karaköy Limanı’nın etrafında balık pazarı olduğunu hayal etmek zor değil. Levreğin bu denli temiz, beyaz ve derin bir tada sahip oluşu, sadece usta bir mutfağın değil, aynı zamanda denizle kurulan eski bağın mirası gibi.

Final orman meyveli cannoli ile yapılıyor. Cannoli, Sicilya’daki tüm büyükannelerin kutsal bildiği bir tatlı. Ama burada, üzerine serpiştirilmiş yabani meyvelerle, sanki Kuzguncuk’tan Galata’ya taşınmış bir bahar dalı gibi.

Adı avlu anlamına gelen IL Cortile, hem ismi hem menüsüyle Ecole St. Pierre Koleji’nin mimarı İtalyan vatandaşı Fossati’nin bir selamı gibi… Sanırım ne yediğin ve kiminle yediğin kadar nerede yediğin de önemli…

Hem zamanlar hem coğrafyalar arası bir lezzet yolculuğu yapmak isteyenler için adres: Bereketzade Mahallesi Galata Kulesi Sokak No:20/A Beyoğlu

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