BASIN AÇIKLAMASI (1.07.2025)

İstanbul Rum Patrikhanesi, her dinin kutsal sembollerinin, ibadetlerinin ve geleneklerinin toplumun tüm kesimleri tarafından saygıyla karşılanması gerektiğini önemle vurgular. Aynı zamanda, bireylerin herhangi bir dine mensup olmama özgürlüğü de elbette ki saygı çerçevesinde kabul edilmelidir.

Karşılıklı dini hassasiyetlere saygı göstermek, farklı inançlara sahip bireyler arasında anlayış ve diyalogu güçlendirmekte; bu da toplumsal barışın tesisine ve sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

https://ec-patr.org/basin-aciklamasi-1-07-2025/