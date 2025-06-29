Paşinyan 5 günlük küfür molası istedi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1 Temmuz tarihinden itibaren 5 gün boyunca Ermenistan siyasetinde küfürlü konuşmaya ara verilmesini önerdi.

Son günlerde özellikle Başbakanla ile kilise arasındaki atışmalar doruğa çıkarak argo söylemlere yol açmıştı. Dün Facebook hesabından kilise ve muhalefete çağrı yapan Paşinyan, “Benim önerim var. 1 Temmuz tarihinden itibaren 5 gün boyunca kimse ulu ortada, kamuya açık ortamda küfürlü ifadeler kullanmasın. Şahsen ben getirdiğim öneriye uyacağıma dair söz veriyorum. Umarım karşı taraf da moratoryuma katılır” notunu düştü. Ermenistan’da Paşinyan’ın hafta başında ilan ettiği önlenen darbe girişimi iddialarının ardından gerilim hat safhaya ulaşmıştı. Ermeni Kilisesi Patriği II. Garegin Başbakanın Müslüman olduğu imasında bulunarak “Bildiğim kadarıyla Paşinyan sünnetli” demişti.

Patriğe yanıt veren Başbakan “Yanıma gelsin sünnetli olup olmadığını kendisine göstermeye hazırım” demişti. Öte yandan komployla ilgili tutuklanan iki rahip Bagrat Galstanyan ve Mikail Acapahayan Ermenistan’da darbe planı hazırlamakla suçlanıyor.

Hürriyet Gazetesi