Uruguay’da Ermeni geleneksel kıyafetleri sergisi açıldı

Uruguay’ın başkenti Montevideo’da bulunan Pre-Columbian ve Yerli Sanatlar Müzesi MAPI’de, 25 Haziran’da Ermeni geleneksel kıyafetlerine dair fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleşti.

Ermenistan’ın Uruguay Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, açılış töreninde Ermenistan’ın Uruguay Büyükelçisi Mariam Gevorgyan ve müze müdürü Facundo de Almeida konuşmalar yaptı.

Büyükelçi Gevorgyan, Ermeni milli kıyafetlerinin tarihi, sembolik öğeleri ve günümüzdeki kullanımı hakkında bilgi verdi. Müze müdürü de Almeida ise serginin Uruguay halkına Ermenistan’ı daha yakından tanıma fırsatı sunduğunu belirtti ve Uruguay’ın Ermenistan ve Uruguay’daki Ermeni topluluğu ile her zaman yakın ilişkiler içinde olduğunu vurguladı.

Açılış etkinliğine çok sayıda yabancı ülke büyükelçisi, Uruguay Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey yetkilileri, milletvekilleri, siyasi, kültürel ve toplumsal figürler ile Ermeni toplumu temsilcileri katıldı.

Sergi 26 Ağustos’a kadar ziyarete açık olacak.

Ermenistan’ın Uruguay Büyükelçiliği, serginin gerçekleşmesini sağlayan iş birliği için “Teryan Kültür Merkezi”ne özel teşekkürlerini iletti.

ERMENİ HABER AJANSI