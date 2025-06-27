Türkiye ve Ermenistan enerji iş birliği görüşüldü

Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Davit Khudatyan, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile İstanbulda bir araya geldi.

Khudatyan, Facebook sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ” Görüşme sırasında Ermenistan ve Türkiye arasında enerji alanında olası işbirliği yönlerini ele aldık.” ifadelerini kullandı.

Alparslan Bayraktar da görüşmeyle ilgili X sayfasında şu paylaşımı yaptı:

“İstanbul’da Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Sayın Davit Khudatyan ile bir araya geldik. Görüşmede Türkiye ve Ermenistan arasında enerji alanında olası işbirliği imkanlarını değerlendirdik.”

ERMENİ HABER AJANSI