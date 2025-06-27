Paşinyan’ın Türkiye ziyaretinin Türk basınında yankısı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 20 Haziran’da gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti, Türk basınında dikkat çekici bir ilgiyle karşılandı. Ziyaret, özellikle Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme süreci bağlamında önemli bir dönüm noktası olarak yorumlandı. Paşinyan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiği görüşme, birçok medya organı tarafından “tarihi” ve “olumlu atmosferde geçen” bir buluşma olarak değerlendirildi.

Anadolu Ajansı ve TRT Haber gibi devlet ajansları, görüşmede iki liderin bölgesel istikrarın sağlanması, Azerbaycan’la barış sürecinin desteklenmesi ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin ilerletilmesi yönünde mesajlar verdiğini öne çıkardı. Türkiye’nin Ermenistan ile diyaloğa açık olduğu ve Güney Kafkasya’da kalıcı barış için çaba harcamaya hazır bulunduğu vurgulandı.

Sabah, Hürriyet ve Milliyet gibi gazetelerde ziyaretin zamanlamasına ve sembolik önemine dikkat çekildi. Ziyaretin, 2020 Karabağ Savaşı sonrası oluşan yeni jeopolitik denklemler çerçevesinde yapıldığına işaret edilirken, Türkiye’nin Azerbaycan’la olan yakın ilişkilerini koruyarak Ermenistan’la diplomatik kanalları açık tutmasının önemine değinildi. Özellikle iki ülke arasındaki kara sınırının açılması konusu, kamuoyunun dikkatini çeken başlıklardan biri oldu.

Bağımsız ve muhalif basında ise ziyarete daha temkinli yaklaşıldı. Gazete Duvar, BirGün ve T24 gibi platformlar, görüşmenin sembolik önemini kabul etmekle birlikte, normalleşme sürecinin somut adımlara dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda soru işaretleri taşıdı. Bazı yorumcular, her iki ülkede de ciddi kamuoyu ve siyasi direnç noktalarının bulunduğunu, bu nedenle sürecin kolay olmayacağını vurguladı.

Ziyaretin bir diğer dikkat çeken yönü ise Paşinyan’ın İstanbul’da Ermeni Patrikhanesi’ni ziyaret etmeye çalışması, ancak kapıların kapalı olmasıydı. Türk basınının çoğu bu olaya geniş yer vermedi; sadece bazı köşe yazarları ve sosyal medya yorumcuları konunun sembolik boyutuna değindi. Bu durum, hem Türkiye’deki Ermeni toplumunun iç dengelerini hem de Ermenistan’daki hükümet-kilise ilişkilerini yansıtan karmaşık bir tablo olarak değerlendirildi.

Genel hatlarıyla Türk basını, Paşinyan’ın Türkiye ziyaretini temkinli bir iyimserlikle ele aldı. Görüşmenin doğrudan sonuçlar üretmediği vurgulansa da, iki ülke arasında yıllardır dondurulmuş ilişkilerin yeniden canlanma ihtimali, bölgesel barış ve istikrar açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendirildi. Özellikle batılı diplomatik çevrelerin de desteklediği bu süreç, Türk medyasında da genellikle olumlu tonda yansıtıldı.

Sonuç olarak, Türk basını Paşinyan’ın ziyaretini, tarihi bir jestten çok daha fazlası olarak görme eğiliminde. Ancak bu süreçte atılacak adımların istikrarlı, karşılıklı güvene dayalı ve kalıcı olması gerektiği yönünde ortak bir kanaat de bulunuyor. Normalleşmenin önündeki engellerin sadece siyasi değil, aynı zamanda toplumsal ve psikolojik olduğunu hatırlatan yorumlar da dikkate değer.

ERMENİ HABER AJANSI