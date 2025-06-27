Okullarımızda mezuniyet heyecanı

İşhan Erdinç

Ermeni okullarında okuyan 8’inci ile 12’nci sınıf öğrencileri, okullarından mezun oldu. Tarkmanças, Kalfayan, Topkapı Levon Vartuhyan, Bezciyan ve Sahakyan okullarında mezuniyet törenleri düzenlendi.

Tarkmanças

19 Haziran Perşembe günü Ortaköy Tarkmanças Okulu’nda mezuniyet yemeği verildi. Okulun bahçesinde verilen yemeğe Ortaköy Meryem Ana Kilisesi Vakfı yönetim kurulu, okul kurucu temsilcisi Hayk Arslanyan, öğretmenler ve veliler katıldı.

Yemekte vakıf yönetim kurulu üyesi Sayat Delice konuşma yaptı.

Ermeni toplumu nüfusunun azaldığını vurgulayan Delice, geçmişte Tarkmanças Okulu’nda görev yapan ve 43 yaşında hayata gözlerini yuman Yeşilköy Okulu Müdürü Melikcan Zaman’ı andı.

Mezunlara azimli, dürüst ve sorumluluk sahibi olmaları konusunda tavsiye veren Delice, Ortaköy Kilisesi Vakfı’na destek veren hayırseverler Hayk Arslanyan ve Kevork Santalu’nun yanı sıra eski ve mevcut vakıf yöneticilerine, öğretmenlere katkıları için teşekkür etti. Delice, 2024 yılı içerisinde Ortaköy Vakfı’nın kurumlara ve bireylere toplam 30 milyon 111 bin TL tutarında bağış yaptığını açıkladı.

2025 yılı için öngördükleri bütçenin 40 milyon 280 bin TL olduğunu söyleyen Sayat Delice, şöyle konuştu:

“Bu kadar yardım yapılmasına rağmen, belki de kendimizi yeterince anlatamamaktan kaynaklı, toplumdan gelen her türlü serzenişi, yorumu, talebi dikkatle inceliyor; bu yorumların yükünü, sıkıntısını yaşıyor ve taşıyoruz. Vakfımız gelirlerini artırmak için mevcut mülklerimizdeki kiracılarımızla istişarelerimiz avukatlar, operasyon ekibi ve YK koordinasyonunda günlük bazda devam etmektedir. Ayrıca Ortaköy’de bulunan ve çeşitli dönemlerde değerli toplum üyeleri tarafından bağışlanmış küçük arsalarımız ve metruk binalarla ilgili hukuki, operasyonel ve proje başvurularımız yapılmış olup, bu noktalarda gelir artırıcı çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Önemli bir haber olarak Ortaköy Palanga Caddesi 639 ada, 184 ve 185 parselde bulunan arsamızda inşaat faaliyetleri başlamış olup, kaba inşaat ilerlemektedir. Proje detayları ile ilgili Ağustos ayında detaylı bir basın toplantısı yapılacaktır. Ortaköy Surp Asdvadzazin Ermeni Kilisesi Vakfı, sadece kendi vakfının ihtiyaçları için değil, tüm toplumumuzun ihtiyaçları ve eksiklerini bütçesi oranında gidermek için çalışmaktadır. Yıllardır sözü edilen sistem, merkezi bütçe, merkezi yardım ve burs sistemini resmi olarak olmasa da operasyonel olarak kısmen hayata geçirmiş bulunmaktadır. Önümüzdeki günlerde gerek yenidoğan çocuğu olan aileler, gerek ek sosyal yardımlarla ilgili projelerimizle ilgili duyurular yapılacaktır.”

Delice, vakıf olarak yapılan yardımları halkın olanı halkla paylaştıklarını belirtti. Törende okul aile birliği, Tarkmanças Okulu’ndan Yetişenler ve Sevenler Derneği ve vakıf yönetimi tarafından hazırlanan hediyeler öğrencilere verildi. Okul Müdürü Diruhi Berin, öğrencilere başarılar diledi. Okul Kurucu Temsilcisi Hayk Arslanyan, mezunlara okullarını unutmamaları gerektiğini vurguladı.

Kalfayan

17 Haziran Salı günü yapılan mezuniyet törenine Üstrahip Harutyun Damadyan, Patrik Vekili Kıdemli Peder Krikor Damadyan, Kalfayan Yetimhanesi Vakfı Başkanı Tamar Karasu Mayoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Rahibe Kayane Dulkadiryan; eski vakıf yönetim kurulu üyesi Daniel Antikacıoğlu, öğretmenler ve veliler katıldı.

Törende konuşma yapan okul müdürü Tamar Nergis, mezun öğrencileri tebrik ederken gelecek eğitim öğretim dönemi için başarılar diledi.

Törende öğrenciler Türkçe, İngilizce ve Ermenice dillerinde duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

Topkapı Levon Vartuhyan

Okul, 17 Haziran’da mezuniyet töreni düzenledi. Topkapı Surp Nigoğayos Kilisesi’nin İlkkan Salonu’nda düzenlenen törene Kilise din görevlisi Peder Şirvan Mürzyan, Nurhan Sucuyan başkanlığındaki vakıf yönetim kurulu, öğretmenler ve veliler katıldı.

Türkçe ve Ermenice tiyatro oyunlarının oynandığı mezuniyet töreninde öğrenciler şiirler okudu, şarkılar seslendirdi. Mezunlar, törende duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Okul birinciliği ve Saraylı Ödülü’nün sahibi Mane Kevorkyan olurken okul ikincisi Melisa Çağlar, okul üçüncüsü ise Aret Maviyan oldu.

Törenin kapanış konuşmasını yapan Okul Müdürü Anita Tumayan, öğrencilerin gelecek eğitim öğretim dönemleri için başarılar diledi.

Bezciyan

Bezciyan , 20 Haziran Cuma günü mezuniyet töreni düzenledi.

Kumkapı Kazaz Artin Amira Bezciyan Salonu’nda yapılan törene, Başepiskopos Aram Ateşyan, Patrik Vekili Kıdemli Peder Krikor Damadyan, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi Vakfı yönetim kurulu, öğretmenler ve veliler katıldı.

Sınıf öğretmeni Sona Artan’ın sunucu olduğu törenin açılış konuşmasını okul müdürü Clodya Altıparmak Demir yaptı. Demir, konuşmasında öğrencilere başarılar diledi.

Törende, mezun öğrencilerin 10 yıllık eğitim yolculuğu video ile gösterildi.

Okul Kurucu Temsilcisi Janet Şirinoğlu, Sasun Bitlis HayDer ve Bezciyan Okulu’ndan Yetişenler Derneği tarafından hazırlanan hediyeler öğrencilere verildi. Törende, fen-matematik ve Ermenice derslerinde yüksek not ortalaması elde eden öğrencilere Parseh Saraylı ve Madlen Arslanyan ödülleri verildi.

Sahakyan

Sahakyan Nunyan Ortaokulu, 18 Haziran Çarşamba günü mezuniyet töreni düzenledi.

Kilise’nin Hraçya Acaryan Salonu’ndaki törene Samatya Surp Kevork Kilisesi Vakfı Başkanı Nurhan Davulciyan ve yönetim kurulu üyeleri, kilise din görevlisi Rahip Kaspar Garabedyan, öğretmenler ve veliler katıldı.

Okul müdürü Alin Yücel, vakıf başkanı Davulciyan, okul kurucu temsilcisi Serdar Kasapçılar ve sınıf öğretmeni Tülin Karapekmez, konuşmalarında öğrencileri tebrik etti ve gelecek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Mezunlardan Alvina Bolak, Aren Akkuş ve Helen Hacıoğlu, duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Elde ettiği yüksek not ortalaması nedeniyle Alvina Bolak okul birincisi olurken, Gasia Demir okul ikincisi, Helen Hacıoğlu ise okul üçüncüsü olarak ortaokul eğitimini tamamladı.

Rahip Garabedyan’ın kapanış konuşmasının ardından okul bahçesinde kurulan kokteylde öğrenciler eğlendi.

Agos