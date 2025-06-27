Mülteciler gündemde değil

Mülteciler gündemde değil

Erdoğan sözde Azerbaycanlı mültecilerin geri dönüşü konusunu gündeme getirmedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı söylentileri yalanladı

Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında İstanbul’da gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı’nın sözde Azerbaycanlı mültecilerin Ermenistan’a geri dönüşü konusunu gündeme getirmeye çalıştığı yönündeki söylentileri yalanladı.

Vahan Kostanyan, Ermenistan hükümet oturumundan sonra gazetecilerle yaptığı brifingde konuyla ilgili konuştu.

Gazetecilerden biri Bakan Yardımcısı’na, Ermenistan Başbakanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı arasındaki görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Azerbaycanlı mültecilerin Ermenistan’a geri dönüşü konusunu gündeme getirmeye çalıştığı yönündeki söylentilerin doğru olup olmadığını sordu.

“Bu doğru değil”,- diye yanıtladı Vahan Kostanyan.

Ermenistan Kamu Radyosu