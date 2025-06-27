Fransa’nın Barbizon Kültür Merkezi’nde “Ermeni Empresyonizminin Renkleri ve Işıkları” sergisi açılıyor

Fransa’nın ünlü Barbizon Kültür Merkezi’nde 27 Haziran’da “Ermeni Empresyonizminin Renkleri ve Işıkları” başlıklı kapsamlı bir sergi açılacak. Sergide, Ermenistan Ulusal Galerisi koleksiyonuna ait yüksek değere sahip eserler yer alacak. Bu haber, Ulusal Galeri tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Uluslararası sergide ağırlıklı olarak 20. yüzyılın ilk üç on yılında yaratıcı faaliyet göstermiş sanatçıların 30’dan fazla tablo çalışması yer alacak. Sergilenecek eserler arasında ünlü sanatçılar Vardges Surenyants, Yeğişe Tadevosyan, Vahram Gaifejian, Karapet (Charles) Adamyan, Martiros Saryan ve Sedrak Arakelyan’a ait çalışmalar bulunuyor.

Sergi süresince Fransa’da ve Ermenistan’da çeşitli kültürel etkinlikler ve programlar da düzenlenecek. Serginin küratörlüğünü Ermenistan Ulusal Galerisi Müdürü Marina Hakobyan üstleniyor.

Ermenistan Ulusal Galerisi, 2022 yılında Avrupa Konseyi’nin “Kültürel Rotalar” programı kapsamındaki “Empresyonizm Rotaları” projesine katılarak, Avrupa kültürel sahnesinde Ermeni kültürünün tanıtımını güçlendirmeye, kültürlerarası diyaloğu teşvik etmeye ve yeni ortak projeler geliştirmeye yönelik faaliyetlerini genişletmişti.

“Ermeni Empresyonizminin Renkleri ve Işıkları” başlıklı uluslararası sergi de bu iş birliği çerçevesinde hayata geçiriliyor.

ERMENİ HABER AJANSI