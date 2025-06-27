Ermenistan’da turist treni seferleri

Ermenistan’da ilk turist treni sefere başlıyor

Güney Kafkasya Demiryolları şirketi, Çek tur operatörü Gepard Express ile işbirliği yaparak, Ermenistan için yeni bir hizmet başlatıyor – bir turist treni.

Proje ülkede türünün ilk örneği ve bölgede demiryolu turizmini geliştirmeyi amaçlıyor.

Güney Kafkasya Demiryolları şirketinin basın bültenine göre, ilk turist treni 28 Haziran’da Ermenistan ve Gürcistan şehirlerinden geçecek 9 günlük bir rotada sefere başlayacak.

Trenle yaklaşık 300 Avrupalı ​​turist seyahat edecek ve Sevan, Erivan, Gümrü, Tiflis, Kutaisi ve Batum’u ziyaret edecekler.

Seyahat sırasında turistler, otel odası olarak hizmet verecek olan SCR şirketinin vagonlarında konaklayarak yüksek konfor sağlanacak.

Tren, konforlu uyku koşulları, klima, banyo ve diğer hizmetlerle donatılmıştır.

Bu süre zarfında konuklar Ermenistan ve Gürcistan’ın kültürü, tarihi, doğası ve turistik yerleriyle tam olarak tanışabilecekler.

Güney Kafkasya Demiryolları Genel Müdürü Aleksey Melnikov, “Demiryolu turizmi dünyada yaygın olarak kullanılıyor, ancak Ermenistan’da hala bir yenilik.

Bu girişimle hizmetlerimizin kapsamını genişletmeyi ve bölgesel turizme yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz.

Yüksek kaliteli hizmetlerin misafirlerimiz tarafından takdir edileceğinden ve demir yolu turizminin Ermenistan’da gelişen ve sürdürülebilir bir yön haline geleceğinden eminiz”,- dedi.

Charter seferleri SCR için yeni değil.

Şirketin elektrikli trenler kullanan iç hatlarda hâlihazırda bir dizi başarılı deneyimi var.

Son charter seferi 21 Haziran’da Erivan-Gümrü-Erivan güzergahında gerçekleşti.

Ancak bu, benzer bir projenin turizm amaçlı uluslararası bir rotada ilk kez uygulanmasıdır.

Gepard Express, demiryolu turizmi alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir ve uluslararası turist rotaları düzenleme konusunda uzmanlaşmıştır.

Ermenistan ve Gürcistan’ın pitoresk doğası, zengin kültürü ve tarihi mirası, bu girişimi tüm katılımcılar için benzersiz ve unutulmaz kılmaya söz veriyor.

Ermenistan Kamu Radyosu