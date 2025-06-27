Ermenistan’da “Darbe girişimi” soruşturması genişledi, polis Ana Taht Eçmizadzin’e girdi, arbede sonrasında Başepiskopos Acabahyan güvenlik güçlerine teslim oldu

Ermenistan makamları geçtiğimiz günlerde “hükümeti şiddet yoluyla devirme” planı ortaya çıktığını belirterek Başepiskopos Galstanyan liderliğindeki harekete yönelik bir soruşturma başlattı ve gözaltına alınan Galstanyan ve 14 kişi için tutuklama kararı çıkardı. Soruşturma genişliyor. Güvenlik Güçleri Ana Taht Eçmiadzin’e girdi. Gözaltına alınmaya çalışılan Şirak bölgesi ruhani önderi Başepiskopos Mikael Acabahyan çıkan arbede sonrası kendisinin bizzat ifade vermeye gideceğini söyledi. Acabahyan daha sonra gönüllü olarak teslim oldu.

Soruşturmayla ilgili olarak önceki saatlerde Şirak bögesi ruhani önderi Başepiskopos Mikael Acabahyan’ın ikametgahında soruşturma ve prosedür işlemleri yürütüldü.

Ancak Acabahyan, Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı’nda bulunuyordu



Bu gelişmelerin ardından güvenlik güçleri bu sabah Ana Taht Eçmiadzin’e girdi.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi (NSS) görevlileri Ana Makam’a girdi ve Katolikos Karekin II’nin etrafında bir çember oluşturdu. Başpiskopos Acabahyan, teslim olacağını belirterek “Benim için geldiler ve ben gideceğim. Ama ben bu ülke için bir tehdit değilim. Tehdit Hükümetin içinde, tehdit ona itaat eden ve buraya gelenlerdir” dedi.

Ana Taht taraftarları ile bir arbede çıkınca Başepiskopos geri döndü ve kıdemli din adamlarının bir araya geleceği Katolikos’un ikametgahına girdi.

Ana Taht, Başpiskopos Acabahyan’ın Yerevan’a gitmeye ve ifade vermeye karar verdiğini ve yasal süreçten kaçmaya çalışmadığını açıkladı



Ana Taht, halkı sakin kalmaya, provokasyonlardan kaçınmaya ve Başpiskopos Acapahyan’ı tüm yasal yollarla desteklemeye devam etmeye çağırdı.

Acabahyan akşam saatlerinde güvenlik güçlerine teslim oldu.



Acabahyan da Galstanyan gibi Paşinyan’a muhalif din adamlarından biriydi.

Galstanyan ve 14 kişi ise tutuklandı. Galstanyan için iki aylık bir tutuklama kararı var. Gözaltındakiler arasında Taşnaksutyun Partisi üyeleri de bulunuyor.

Soruşturma Komitesi tarafından yayımlanan kayıtlara atıfta bulunan Başepiskopos Galstanyan’ın avukatlarından Aram Orbelian, şunları söyledi: “Bazı ses kayıtlarının bazı kısımları alınmış veya çıkarılmış, yayımlanan kayıtlarda yasal bir işlemden bahsettiğimiz açıkça görülüyor. Kayıtlardan birinde doğrudan şu ifadeler yer alıyor: ‘Birkaç gün sürecek, azil ile sonuçlanacak’. Burada güvensizlik oylaması ifade ediliyor. Eğer azilden bahsediyorsak, o zaman yasa dışı bir şekilde veya Anayasa’da öngörülmeyen bir şekilde iktidarı gasp etmekten bahsedemeyiz. Dahası, kayıtların ne kadarının doğru, ne kadarının düzenlenmiş ve nelerin bağlamından koparılmış olduğu da belli değil. Yarısı bir gün başlayıp ertesi gün biten bariz kayıtlar var.”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise tutuklamalara atıfta bulunarak şunları söyledi: “Devletimize, Ermenistan Cumhuriyeti’nin güvenliğine ve istikrarına karşı hazırlanan bir suç ortaya çıkarıldı ve bu planın uygulanması da engellendi.”

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın yer aldığı iddia edilen sahte bir ses kaydının internette dolaştırılmasının ardından cezai soruşturma başlatıldı. Ermenistan Soruşturma Komitesi’ne göre 26 Haziran’da internette yayınlanan ses, yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştu ve Başbakan’ın Ermenistan kolluk kuvvetlerinin başkanlarına belirli bir ceza davasıyla ilgili talimatlar verdiğini yanlış bir şekilde gösteriyordu.



Komite’ye göre ses, kamuoyunu yanıltmak ve yasal sonuçlar yaratmak amacıyla bir grup birey tarafından oluşturulmuş ve dağıtılmıştı. Kaydın başlığı “Nikol Paşinyan’ın NSS ve Soruşturma Komitesi başkanlarına özel emri” idi.

(Ayrıca bkz: Ermenistan Soruşturma Komitesi: “Hükümeti devirme girişimi engellendi” açıklaması yaptı, çok sayıda kişi gözaltında)

(Civilnet, Azadutyunu, Asbarez, Ermenistan Kamu Radyosu)



https://www.agos.com.tr/tr/yazi/34030/ermenistan-da-darbe-girisimi-sorusturmasi-genisledi-polis-ana-taht-ecmizadzin-e-girdi-arbede-sonrasinda-basepiskopos-acabahyan-guvenlik-guclerine-teslim-oldu