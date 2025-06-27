Baş döndürücü bir macera

Financial Times Ermenistan’ı konu alıyor

Ermenistan, sorunlu geçmişinden cesur bir gelecek inşa ediyor ve yükselişte.

On binlerce yüksek eğitimli Ukraynalı, Rus ve Belaruslu, 2022’den beri Ermenistan’a kaçtı.

Ülkenin teknoloji ve hizmet sektörleri patlama yaşıyor ve her yerde inşaat yapılıyor.

The Financial Times’ın haberine göre Erivan şehir merkezi yeni oteller, trend barlar ve restoranlarla dolu.

Şehre muhteşem Ermeni Soykırımı Müzesi-Enstitüsü hâkim.

Ancak İngiltere, Osmanlıların imparatorluklarının son yıllarında 1,5 milyon Ermeni’yi sistematik olarak öldürmesi ile ilgili “soykırım” terimini kullanmayı reddediyor.

Burası cömertliğin ülkesi.

Dünyadaki en eski Hıristiyan ulusu ve medeniyetin beşiği.

Otel odamızdan Nuh’un Gemisi’nin karaya oturduğu Ağrı Dağı’nın zirvesini görebiliyorduk.

Burayı bu kadar zengin kılan şey, baş döndürücü tarih ve kültür karışımıdır.

Ermenistan Kamu Radyosu