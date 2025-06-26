“Tadi Shorva” festivali

Geleneksel yemekler, oyunlar, şarkılar, danslar.

Rind yerleşiminde “Tadi Shorva” festivali

Areni bölgesinin Rind yerleşimi, “Tadi Shorva” festivali vesilesiyle, 28 Haziran’da çok sayıda misafir bekliyor.

“Armenpress” basın merkezinde düzenlenen bir basın toplantısında, “Areni Topluluk Geliştirme” Vakfı müdürü Suzan Margaryan, bu festivali ikinci kez düzenlediklerini belirtti.

Geçtiğimiz yıl festivale büyük ilgi gösterildi ve 3.000’den fazla misafir katıldı, bu yıl ise daha çok sayıda misafir bekleniyor.

“Bu yıl oldukça zengin bir programla karşınızdayız.

Bir mutfak yarışması, geleneksel yemeklerin hazırlanması, yerel şarap ve peynir tadımı, sanat ve el sanatları sergisi, geleneksel oyunların organizasyonu, yerel ve davetli grupların katılımıyla canlı müzik bekliyoruz.

Kısacası, her türlü tercihi olan insanlar için kesinlikle ilginç etkinlikler olacak”,- dedi Suzan Margaryan.

Areni bölgesinin 9 yerleşim yeri festivale katılacak, ayrıca Gümrü ve Vedi ayrı pavyonlarla kendilerini tanıtacaklar.

“Tadi Shorva” festivali çerçevesinde, 27 Haziran’da Rind kaya kilisesine bir ziyaret düzenlenecek.

Ermenistan Kamu Radyosu