Meksika’da dini bayram eğlencesinde silahlı saldırı: 11 ölü

Meksika’nın orta kesimindeki Irapuato kentinde, Hristiyalıkta önemli bir bayram olan “Vaftizci Yahya’nın Doğumu” dolayısıyla düzenlenen eğlencede gerçekleştirilen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Meksika’da Katolikler tarafından kutlanan “Vaftizci Yahya’nın Doğumu” Bayramı’nda korkunç anlar yaşandı. Ülkenin orta kesiminde yer alan Guanajuato eyaletine bağlı Irapuato kentinde Hz. Yahya’nın doğumunun kutlandığı eğlencede gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 11 kişi hayatını kaybetti.

20 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Guanajuato eyaletinin başsavcılık ofisi tarafından yapılan açıklamada, 20 kişinin de silah yaralanmalarıyla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

5 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Başsavcılık ofisine göre, Salı günü eyaletin diğer bölgelerinde de 5 kişi öldürüldü. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaşananlar çok üzücü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor” dedi.

HER YIL 24 HAZİRAN’DA KUTLANIYOR

“Vaftizci Yahya’nın Doğumu” Bayramı, her yıl 24 Haziranda kutlanan Hristiyanlıkta önemli bir dini bayramdır. Hz. İsa’nın müjdecisi ve vaftizcisi olan Yahya Peygamber’in doğumunu anmak için Katolik, Ortodoks ve bazı Protestan kiliselerinde kutlanır.

Milliyet Gazetesi