Kıbrıs, Şam Mar İlyas Kilisesi saldırısında yaralananlar için mali yardım yaptı

Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, Şam’daki Mar İlyas Kilisesi’ne düzenlenen intihar saldırısında yaralanan 63 kişinin tedavisi, psikolojik destek ve zarar gören kilisenin onarımı gibi ihtiyaçları karşılamak için acil mali yardımda bulundu.

Suriye’nin başkenti Şam’daki Rum Ortodoks toplumuna ait Mar İlyas Kilisesi’ne, 22 Haziran Pazar günü düzenlenen intihar saldırısında 25 kişi yaşamını yitirmiş, 63 kişi de ağır yaralanmıştı.

Greek City Times’ın haberine göre, Kıbrıs Bakanlar Kurulu, saldırıdan etkilenen ailelere yardım sağlamak amacıyla 50.000 Euro tutarında acil bir hibe onayladı.

Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, yaralıların tedavisi, psikolojik destek ve zarar gören kilisenin onarımı gibi acil ihtiyaçları karşılamak üzere Rum Ortodoks Antakya Patrikhanesi aracılığıyla yardımın ulaştırılacağını paylaştı.

Bakan Constantinos Kombos, Antakya Patriği John X Yazigi’yi arayarak baş sağlığı diledi. Kombos, telefon görüşmesinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin saldırıdan etkilenen Rumlara destek sunacağını belirterek saldırıyı kınadığını dile getirdi.

Bakan ayrıca, ülkedeki Hıristiyan halkların korunmasından sorumlu Suriye makamlarının olayla ilgili etkin bir soruşturma yürütmesi gerektiğini vurguladı. Kombos, 23 Haziran’da Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi toplantısında da bu konuyu gündeme taşıyarak Hıristiyanların topluluklara acil destek sağlanmasının önemine dikkat çekmişti.

Agos