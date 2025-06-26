Kayseri’de Roma ve Bizans dönemi 740 sikke ele geçirildi

Kayseri polisinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 740 sikke satılmak üzereyken ele geçirildi.

Ali ALTUNTAŞ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda S.M. (33), E.K. (35) ve M.B. (70) yakalanırken, araçlarında yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait 740 sikke bulundu.

Bulunan sikkelere el konulurken, yakalanan şüpheliler hakkında 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıkları koruma kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürülürken, sikkeler ise kayseri Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Sabah Gazetesi