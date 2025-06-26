AYM: Hayko Bağdat’ın paylaşımına verilen ceza ‘ifade özgürlüğü ihlalidir’

Anayasa Mahkemesi, gazeteci ve yazar Hayko Bağdat’ın, bir bankanın genel müdürünün röportajına yönelik paylaşımı nedeniyle verilen para cezası için MLSA Hukuk Birimi’nin yaptığı bireysel başvuruya, ifade özgürlüğünün ihlali yönünde karar verdi.

Gazeteci ve yazar Hayko Bağdat hakkında, Ağustos 2018 tarihinde bir banka müdürünün, “Dolarla, avroyla geliri olmayan kişinin dövizle işi olmamalıdır. Ayşe teyzenin ne işi var dövizle” şeklindeki röportajına ilişkin olarak yaptığı, “Sana ne be manyak” şeklindeki yorum nedeniyle “alenen hakaret” iddiasıyla 2020 yılında dava açıldı.

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada, Bağdat hakkında “alenen hakaret” suçundan 1740 TL’lik adli para cezası verildi.

Verilen adli para cezasına karşı MLSA Hukuk Birimi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapıldı. Başvuruda, Bağdat’ın “ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği” iddia edilirken, hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği için yeniden yargılama yapılması talep edildi.

AYM, başvuruyu 29 Nisan’da karara bağladı ve Bağdat’ın basın ve ifade özgürlüğüne karar verdi. Mahkeme, Bağdat’ın paylaşımının eleştiri niteliğinde olduğunu, hakaret kastı taşımadığını, dolar kurunun artış gösterdiği ve kamuoyunda tartışmaların yaşandığı bir dönemde yapılan bir açıklama üzerine şahsi eleştirisini dile getirdiğini ve paylaşımı nedeniyle adli para cezasına hükmedilmesinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi.

Mahkeme ayrıca Bağdat için manevi tazminat ödenmesine hükmetti ve yeniden yargılama yapılması için davayı ilk derece mahkemesine geri gönderdi.

MLSA Eş Direktörü Avukat Veysel Ok, kararın önemli bir içtihat oluşturduğunu, eleştirmek için kullanılan “manyak” gibi ifadelerin saygısız olsa dahi hakaret olmadığına karar vermesinin kayda değer olduğunu ifade etti.

Ok, kamusal figürlere yönelik rahatsız edici olsa dahi ağır eleştiri niteliğindeki ifadelerin de ifade özgürlüğü tarafından korunması yönünde önemli bir karar olduğunu dile getirdi.

(MLSA)

Agos