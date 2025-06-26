Anadolu’da muhteşem keşif… Uzmanlar ‘heyecan verici’ diyerek açıkladı! ‘Önemli bir hac merkeziydi’

Karaman’ın kuzeyinde bulunan Karadağ’daki “Binbir Kilise” bölgesinde 15 dini yapı ile yeni yerleşim yerleri belirlendi. Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu, yaptığı açıklamada sonuçların heyecan uyandırdığını söyledi. Mimiroğlu, değerlendirmesinde “Son yapılan çalışmalarda, bölgenin birden fazla antik yerleşime ev sahipliği yaptığını keşfettik. Karadağ Binbir Kilise, dini açıdan önemli bir hac merkezi ama aynı zamanda yoğun nüfusu barındıran bir bölgeydi. Literatürde olmayan 15 yeni küçük kilise ve şapel tespit edildi. ” ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Erken Hristiyan ve Bizans Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu başkanlığında, sönmüş volkanik Karadağ’daki “Binbir Kilise” bölgesinde yüzey araştırmaları sürüyor.

Mimiroğlu, AA muhabirine, “Karadağ Binbir Kilise’nin Doğu Roma Dönemi Dini Mimarisi Yüzey Araştırması”nın ikinci yıl sonuçlarının heyecan uyandırdığını söyledi.

Bölgedeki dini ve diğer yapıların, taş eserlerin tespitine yönelik incelemeler yapıldığını anlatan Mimiroğlu, şöyle konuştu:

“Çalışmanın ikinci yılında oldukça büyük yeni keşifler yapıldı. Son yapılan çalışmalarda, bölgenin birden fazla antik yerleşime ev sahipliği yaptığını keşfettik. Karadağ Binbir Kilise, dini açıdan önemli bir hac merkezi ama aynı zamanda yoğun nüfusu barındıran bir bölgeydi. Literatürde olmayan 15 yeni küçük kilise ve şapel tespit edildi. Bu yapılar aslında bölgenin Bizans dini mimarisi açısından çok daha zengin olduğunu ortaya koydu. Birçok yapı kompleksi, sarnıçlar, açık kült alanları, kitabeler, mezarlar, kilise ve şapeller (küçük kilise) tespit ettik. Bununla beraber çeşitli doğal mağaraların ya da yarı işlenmiş mağaraların inziva hücresi olarak kullanıldığını belirledik.”Mimiroğlu, bazı inziva hücrelerinde haçların yer aldığına işaret ederek, yeni keşfedilen kitabelerin epigrafi (anıtlar üzerindeki kitabeleri ve yazıları inceleyen bilim dalı) çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi.

Mimiroğlu, bazı inziva hücrelerinde haçların yer aldığına işaret ederek, yeni keşfedilen kitabelerin epigrafi (anıtlar üzerindeki kitabeleri ve yazıları inceleyen bilim dalı) çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi.

SELÇUKLU DÖNEMİ YERLEŞİMİ KEŞFEDİLDİ

Bölgenin yerleşim ve nüfus yoğunluğunun da araştırıldığını belirten Mimiroğlu, şunları kaydetti:

“Oradaki nüfusun Selçuklu döneminde de devam ettiğini gösteren yine önemli bir buluntu, Selçuklu sikkesi gün yüzüne çıkarıldı. Bu bağlamda da Selçuklu döneminde en azından bölgedeki yerleşimlerin kısmen devam ettiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte özellikle tarihi araştırmalar gösterdi ki 15. yüzyılda bölgedeki Müslüman ve gayrimüslim nüfus özellikle Balkanlar’a göç ettirildi. Bu da bize Karaman ile beraber Karadağ Binbir Kilise’deki kentlerin ve yerleşimlerin de bu dönemde boşalmış olabileceğini düşündürüyor.”

Mimiroğlu, gelecek yıl sürecek çalışmalarda yeni yerlerin üzerine odaklanarak kapsamlı araştırmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.

Hürriyet Gazetesi