ABD Illinois eyaleti, Sayfo Süryani Soykırımı’nı lise müfredatına ekledi

ABD’nin Illinois eyaleti, 1915’te Süryani halkına uygulanan Sayfo Soykırımı’nı, 2025–2026 eğitim öğretim yılı lise müfredatına resmi olarak dahil etti. Ünitede, Sayfo’nun tarihsel bağlamı, nedenleri ve uzun süreli etkileri ele alınacak.

Süryani halkı (Asuri-Arami-Keldani), 1915 yılında “kılıç” olarak adlandırdıkları ‘Sayfo’ yani Süryani Soykırımı’na uğradı. Araştırmalara göre Sayfo’da yaklaşık 500 bin Süryani “yok edildi”. Bunlardan 300 bini katledildi, 200 bini ise kimliksizleştirildi.

SyriacPress’in haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Illinois eyaleti, Sayfo Süryani Soykırımı’nı, 2025–2026 eğitim öğretim yılı lise müfredatına resmi olarak dahil etti.

Yeni ders müfredatında, soykırımlar kapsamlı olarak eğitim programının parçası olacak.

Illinois Eyalet Eğitim Kurulu (ISBE) tarafından yayınlanan Haziran Kaynak Kılavuzu Özeti’ne göre, Illinois uzun süredir eğitimde soykırımın önemi konusunda ABD’de öncü bir rol üstleniyor.

Illinois Eyalet Eğitim Kurulu

Illinois Eyalet Eğitim Kurulu

Sayfo Süryani Soykırımı’na dair hazırlanan yeni ders ünitesi de, “müfredatta yer alan Holokost ve diğer uluslararası düzeyde tanınan soykırımlar” ile birlikte okullarda öğretilecek.

Müfredatın, Illinois’in eğitim standartlarına uygun olarak geliştirildiği ve öğrencilere tarihsel farkındalık kazandırmayı, empati geliştirmeyi ve eleştirel düşünmeyi teşvik etmeyi amaçladığı paylaşıldı.

Sayfo’nun yer aldığı ünite, 9. ve 12. sınıf öğrencilerinin eğitim müfredatında yer alıyor.

Ünitede, Sayfo’nun tarihsel bağlamı, nedenleri ve uzun süreli etkileri ele alınacak. Eğitim materyalleri ise tarihî belgeleri, fotoğrafları, kitapları ve Sayfo’da katledilenlerin torunlarının kişisel anlatılarını içerecek.

Illinois’te geliştirilen ünite, Sayfo ve pek çok soykırım üzerine kapsamlı araştırmalarda bulunan akademisyenler Dr. Erin Hughes ve Prof. Hannibal Travis’in katkılarıyla hazırlandı.

Programın amacının, öğrencilere yalnızca Sayfo Soykırımı’nı öğretmek değil, aynı zamanda soykırım sonrası yaşanan travma ve sonuçlar hakkında da toplumsal farkındalığı artırmak ve ülke genelinde benzer eğitim programlarının hayata geçirilmesini teşvik etmek olduğu belirtildi.

Arizona da müfredata eklemişti

Süryani toplumu, dünyanın pek çok ülkesinde Sayfo üzerine çeşitli çalışmalar yürütüyor. Eyaletin aldığı bu karar da, Süryanilerin yıllardır süren savunuculuk çalışmalarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Sayfo’yu, lise müfredatına dahil eden ilk ABD eyaleti Arizona. Eyalet, Sayfo Soykırımı’nı 2024–2025 eğitim yılında okul müfredatlarına dahil etmişti.

Agos