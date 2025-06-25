Paşinyan, kendisine “Sünnetli” diyen papaza cevap verdi: “Gösterebilirim”

Ashuryan şunları yazdı:

“Apostolik Kutsal Kilisemizin, ulusa ihanet eden, atalarının anısına saygısızlık eden, vaftiz yeminini bozan ve Kutsal Haç mührünü sünnet işaretiyle değiştiren o sahte “inançlılardan” derhal kendini temizlemesi gerektiğine inanıyorum.”

Zareh Ashuryan

Salı günü sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda Paşinyan, kendisine yönelik ithamlara cevap olarak Ermeni Apostolik Kilisesi’nin başı olan Katolikos II. Karekin’e “penisini göstermeyi” teklif etti.

Paşinyan ayrıca 2. Karekin’e yönelik sorusunu yineledi: “Ve nihayet bekarlık yeminini bozup bozmadığını açıklığa kavuştursun. Çocuğu var mı yok mu?”

2. Karekin

Kilise-hükümet gerilimi

Paşinyan’ın Mayıs ayı sonlarında kiliselerin ‘depo’ haline geldiğini ve din adamlarının bekarlık yeminlerini bozduğunu iddia etmesinin ardından Paşinyan ile Kilise arasındaki gerginlik tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Paşinyan ayrıca 2. Karekin’i bir çocuğu olmakla suçladı.

Paşinyan, Kilise başkanının yerine konseyi bizzat atamayı öneriyor.

Paşinyan, Ermeni Apostolik Kilisesi’nin bir takipçisi olarak ‘manevi güvenliğe bir tehdit’ gördüğünü, başbakan olarak ise ‘ulusal güvenliğe bir tehdit’ gördüğünü öne sürerek konuyu gündeme getirdiğini iddia etti.

Paşinyan’ın suçlamalarının ardından, hükümete bağlı medya, 2. Karekin’in olduğu iddia edilen kızının bir fotoğrafını ve adını dolaştırdı.

“Kilise darbesi” iddiaları

Salı günü, iktidardaki Sivil Sözleşme partisine bağlı Civic.am da ‘muhalefetin darbe planı’ olduğunu iddia ettiği yedi sayfalık bir belge yayınladı.

Yayımlanan içeriğe göre, kilise ve yakın zamanda gözaltına alınan Rus-Ermeni iş adamı Samvel Karapetyan, iş adamı Gagik Tsarukyan, eski cumhurbaşkanları Robert Koçaryan ve Serj Sarkisyan ve Dağlık Karabağ Ermenileri, darbede kullanılacak ‘insan kaynakları’ olarak listelendi.

Karapetyan, hükümet ile Kilise arasındaki devam eden gerginlikler sırasında kiliseyi destekleyen açıklamalarda bulunmasının ardından, Haziran ayının başlarında Ermenistan’da iktidarın gasp edilmesini talep ettiği suçlamasıyla tutuklu yargılanmıştı.

Karapetyan, Salı günü Armavir hapishanesinden Ulusal Güvenlik Servisi tecrit koğuşuna nakledildi.

Serbestiyet