Kremlin, Bakü ve Yerevan arasında yeni bir gerginlik olmayacağını umuyor

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus tarafının Ermenistan ve Azerbaycan arasında yeni bir gerginlik yaşanmayacağına dair umut taşıdığını ve tarafların barış anlaşması çalışmalarını tamamlayacağını belirtti.

Peskov, bu anlaşmanın bölgedeki istikrarlı bir atmosfer için son derece gerekli olduğunu ifade etti.

“İki ülke, barış anlaşması üzerindeki çalışmaların tamamlanmasına çok yakın. Ve umarız bu çalışma nihai bir sonuca ulaşır. Bu anlaşma, bölgedeki atmosferin istikrarı ve güvenliği için son derece gereklidir.”

Ayrıca, Peskov Rusya’nın gerekirse “bu sürece destek olmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu” diye ekledi.

ERMENİ HABER AJANSI