İlk kez bir Ermeni havayolu Airbus A321 uçağının mülkiyetini satın aldı

Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, 24 Haziran’da “FlyOne Armenia” havayolu şirketinin yeni Airbus A321 tipi uçağının Ermenistan’a varış törenine katıldı.

Bu gelişme, Ermenistan havacılık sektörü için büyük önem taşıyor. İlk kez bir Ermeni havayolu şirketi, Airbus A321 tipi bir uçağı mülkiyet hakkıyla edinerek ülkenin havacılık pazarında liderliğini pekiştirdi. Aynı zamanda, bu adım sivil havacılığın gelişimine katkıda bulunarak fiyatların dengelenmesini, ulaşım bağlantılarının güçlenmesini ve hizmet kalitesinin artmasını sağlayacak. Bu durum, ülkeye yönelik turizm akışının artmasına da katkıda bulunacak.

Ekonomi Bakanı Papoyan törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Bu girişim, Yerevan’ı bir hava taşımacılığı merkezine dönüştürmek ve Ermenistan’dan diğer ülkelere ve tersi yönde turist akışını sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Bu uçak daha uzun mesafeli uçuşlar yapma kapasitesine sahip. Bu da sadece Avrupa’nın uzak şehirlerine değil, aynı zamanda Çin ve Hindistan gibi ülkelere de doğrudan ulaşım imkânı sunacak. Yani bu gelişme, yeni rotaların ve fırsatların önünü açacak gerçek bir olanaktır.”

Tören sırasında Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, “SIL Capital” şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Eduard Sukiasyan ve “FlyOne Armenia” CEO’su Aram Khaçatryan eşliğinde uçağı gezdi, modern teknik donanımıyla tanıştı ve şirketin başarıları ile gelecek planları hakkında bilgi aldı.

Yeni Airbus A321, sınıfının önde gelen modellerinden biri olarak kabul ediliyor. Yüksek yakıt verimliliği, uçuş esnekliği ve yolcu konforu açısından öne çıkıyor. 220 yolcu kapasitesine sahip geniş kabin, en yeni teknolojilerle donatılmış durumda. Aydınlatma sistemleri ve modern koltuklarla donatılan uçak, daha konforlu ve stabil uçuş koşulları sağlıyor.

Etkinliğe ayrıca Sivil Havacılık Komitesi Başkanı Mihran Khachatryan, “FlyOne Armenia” yönetim ekibi, kamu ve özel sektör temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.

ERMENİ HABER AJANSI