Ermenistan’da ekonomik aktivite 2025’in ilk beş ayında %5.7 arttı

Ermenistan’da 2025 yılının Ocak-Mayıs ayları arasında ekonomik aktivite endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre %5.7 oranında arttı. Bu bilgi, Ermenistan İstatistik Komitesi tarafından yayımlanan son raporda yer aldı.

Yalnızca Mayıs ayında, bir önceki aya kıyasla %5.4’lük artış kaydedilirken, 2024 yılının Mayıs ayına göre artış oranı %10.4 oldu.

Ancak sanayi üretimi ilk beş ayda %14.1 azalarak 1 trilyon 30 milyar 846.9 milyon dram olarak gerçekleşti. Mayıs ayında üretim aylık bazda %2.9 artsa da, geçen yılın Mayıs ayına kıyasla %5.9 oranında daha düşük oldu.

İnşaat sektöründeki hacim Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %17.1 artarak 165 milyar 463.3 milyon dram oldu. Sadece Mayıs ayında inşaat hacmi Nisan’a göre %24.8, 2024 yılı Mayıs’ına göre ise %22.2 oranında arttı.

Ticaret hacmi de aynı dönemde %4.2 artarak 2 trilyon 404 milyar 114.9 milyon dram seviyesine ulaştı. Mayıs ayında ticaret, Nisan ayına göre %0.9 azalırken, geçen yılın Mayıs ayına kıyasla aynı oranda (%0.9) arttı.

Ticaret dışı hizmet sektöründe ilk beş ayda %10.1’lik bir büyüme gözlendi ve hacim 1 trilyon 487 milyar 699.7 milyon dram oldu. Mayıs ayında bu rakam 314 milyar 279 milyon dram olarak kaydedildi – aylık %1.8 ve yıllık %10.8 artışla.

Tüketici fiyat endeksi, Ocak-Mayıs 2025 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 arttı. Sadece Mayıs ayında, Nisan’a göre %0.3, 2024 yılı Mayıs’ına göre ise %4.3 oranında artış gösterdi.

Sanayi ürünleri fiyat endeksi yıllık bazda %2.1, aylık bazda ise %0.6 oranında artarken, geçen yılın Mayıs ayına göre %2.2 yükseldi.

Elektrik üretimi de hafif bir artış gösterdi. İlk beş ayda %0.6 artışla toplamda 3 milyar 709.4 milyon kWh elektrik üretildi. Ancak Mayıs ayında üretim bir önceki aya göre %11.4, geçen yılın Mayıs ayına göre ise %8.6 azaldı.

Raporda, elektrik üretimi verilerinin karşılaştırılabilirliğini sağlamak adına, özerk üreticilerin ürettiği ve karşılıklı enerji akışlarını kapsayan üretim miktarlarının dahil edilmediği belirtildi.

ERMENİ HABER AJANSI