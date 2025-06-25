Ermenistan Başbakanı, “kriminal oligarşik ruhban sınıfının, iktidarı gasp planının engellendiğini” açıkladı

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|Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kasım 2024’ten beri “darbe planı yaptığını” açıkladığı Başpiskopos Bagrat Galstanyan’ın başını çektiği bir grubun “terör eylemi hazırlıklarının” kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini duyurdu.
Emirhan Demir, Ruslan Rehimov
Paşinyan, Facebook hesabından, Ermenistan Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamayı paylaştı.
Açıklamada, Galstanyan’ın liderlik ettiği bir grubun Kasım 2024’ten beri “darbe hazırlığında olduğu” belirtildi.
Galstanyan’ın, hükümeti devirmek için çoğunlukla eski askeri personel ve polis memurlarından oluşan “saldırı ekipleri” kurduğunu paylaşan Paşinyan, “Kolluk kuvvetleri, kriminal oligarşik ruhban sınıfının, Ermenistan Cumhuriyeti’ni istikrarsızlaştırmaya ve iktidarı gasbetmeye yönelik büyük ve hain bir planını engelledi.” ifadesini kullandı.
Paşinyan ile Ermeni kilisesi arasında sert polemik
Sözcünün, kendisine Hıristiyan olmadığını ima eden “Sünnetli” ifadesine Paşinyan, bunun yalan olduğunu belirterek, “Sözcünün söylediklerinin aksini kanıtlamaya hazırım.” karşılığını verdi.
Paşinyan, “O da (II. Garegin) bekarlık yeminini bozup bozmadığını, çocuğu olup olmadığını söylesin.” ifadesini kullandı.
Ermenistan’da “darbe planladığı” iddia edilen Başpiskopos Galstanyan gözaltına alındı
Güvenlik güçleri, Galstanyan’ın evinde yapılan aramalar sırasında çok sayıda paket ve kutuyu delil olarak aldı. Aramaların ardından bir süre sonra Galstanyan evden çıkarılarak gözaltına alındı.
Ermenistan Soruşturma Komitesi, ilgili soruşturma kapsamında 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Ermenistan’da hükümet karşıtı gösteriler
İstifasını talep eden Kilise’nin hükümet işlerinden uzak durmasını isteyen Paşinyan, yönetim değişikliğinin ancak seçimler yoluyla yapılabileceğini belirtmişti.
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