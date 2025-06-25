Ermenistan Başbakanı, “kriminal oligarşik ruhban sınıfının, iktidarı gasp planının engellendiğini” açıkladı

Emirhan Demir, Ruslan Rehimov

Paşinyan, Facebook hesabından, Ermenistan Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamayı paylaştı.

Açıklamada, Galstanyan’ın liderlik ettiği bir grubun Kasım 2024’ten beri “darbe hazırlığında olduğu” belirtildi.

Galstanyan’ın, hükümeti devirmek için çoğunlukla eski askeri personel ve polis memurlarından oluşan “saldırı ekipleri” kurduğunu paylaşan Paşinyan, “Kolluk kuvvetleri, kriminal oligarşik ruhban sınıfının, Ermenistan Cumhuriyeti’ni istikrarsızlaştırmaya ve iktidarı gasbetmeye yönelik büyük ve hain bir planını engelledi.” ifadesini kullandı.

Paşinyan ile Ermeni kilisesi arasında sert polemik

Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı başka bir açıklamada ise kendisine Ermenilerin dini lideri Katolikos II. Garegin’in sözcüsü tarafından hakaret amaçlı yöneltilen ifadelere tepki gösterdi.

Sözcünün, kendisine Hıristiyan olmadığını ima eden “Sünnetli” ifadesine Paşinyan, bunun yalan olduğunu belirterek, “Sözcünün söylediklerinin aksini kanıtlamaya hazırım.” karşılığını verdi.

Paşinyan, “O da (II. Garegin) bekarlık yeminini bozup bozmadığını, çocuğu olup olmadığını söylesin.” ifadesini kullandı.

Ermenistan’da “darbe planladığı” iddia edilen Başpiskopos Galstanyan gözaltına alındı

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, “darbe planı yapmakla” suçlanan Başpiskopos Galstanyan’ın evinde arama yaptı.

Güvenlik güçleri, Galstanyan’ın evinde yapılan aramalar sırasında çok sayıda paket ve kutuyu delil olarak aldı. Aramaların ardından bir süre sonra Galstanyan evden çıkarılarak gözaltına alındı.

Ermenistan Soruşturma Komitesi, ilgili soruşturma kapsamında 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ermenistan’da hükümet karşıtı gösteriler

Ermeni Kilisesinin örgütlediği bazı vatandaşlar ve politikacılar, 4 Mayıs 2024’te Tavuş ve Şirak bölgelerinden başkente yürüyüş başlatmış, ardından başkent Erivan başta olmak üzere ülke çapında eylemler yapılmıştı.

İstifasını talep eden Kilise’nin hükümet işlerinden uzak durmasını isteyen Paşinyan, yönetim değişikliğinin ancak seçimler yoluyla yapılabileceğini belirtmişti.

AA