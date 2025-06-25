Ermeni Soykırımı Anıtı’nda Raphael Lemkin’e onur plaketi

Genocide/soykırım terimini literatüre sokan hukukçu Raphael Lemkin’in isminin olduğu anma plaketi Yerevan’daki Soykırım Anıtı’nın duvarına yerleştirildi.

“Soykırım” terimini literatüre kazandıran Polonyalı hukukçu Raphael Lemkin’in anısına hazırlanan onur plaketi, 24 Haziran’da Yerevan’daki Tsitsernakaberd Ermeni Soykırımı Anıtı’nda törenle açıldı. Lemkin’in doğumunun 125. yılı vesilesiyle düzenlenen etkinlikte, New York’taki mezarından getirilen toprak da anıt duvarına yerleştirildi.

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Müdürü Edita Gzoyan, etkinliğin Ermeni halkının tarihsel trajedisinin dünya tarafından anlaşılmasına yaptığı katkı dolayısıyla Lemkin’in anısına bir teşekkür ifadesi olduğunu belirtti. Gzoyan, “Ermenilerin yaşadığı tüm dehşeti tek kelimeyle ifade edebilen ve adalet mücadelesinin uluslararası temellerini atan kişi oydu,” diyerek Lemkin’in çalışmalarının Ermeni halkının tarihine derin bir iz bıraktığını vurguladı.

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Anıt duvarında, Ermeni olmayan ve soykırım mağdurlarına yardım eden ya da soykırımın tanınması için çağrıda bulunan önemli şahsiyetlerin, bilim insanları ve siyasetçilerin onuruna plakalar yer alıyor. Mayıs ayında, Fransız Amiral Louis Dartige du Fournet için hazırlanan bir diğer onur plaketi de aynı duvarda açılmıştı.

Lemkin kimdir?

Raphael Lemkin, 1900 yılında bugünkü Belarus sınırlarındaki Bezwodne’de doğan Aşkenazi Yahudi asıllı Polonyalı hukukçu. Genocide yani soykırım terimini bulması ve Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesini hazırlamasıyla tüm dünyada tanındı. Hayatı boyunca hem I. hem de II. Dünya Savaşı’na tanıklık eden Lemkin, 1939’da Polonya’yı Naziler’in işgal etmesiyle ABD’ye sığındı. Lemkin, 1959’da New York’ta kalp krizi sonucu vefat etti. ABD yıllarında Duke Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı ve görevi boyunca ayrımcılık ve savaş suçları konularında kitleleri bilgilendirmeye çabaladı.

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