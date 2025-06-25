Dikran Gülmezgil, büyük bir kalabalıkla uğurlandı

İşhan Erdinç

20 Haziran gecesi geçirdiği kalp krizi sonucu 75 yaşında hayatını kaybeden Karagözyan Yetimhanesi Vakfı Başkanı, iş insanı ve hayırsever Dikran Gülmezgil, büyük bir kalabalığın katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

25 Haziran Çarşamba günü Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde düzenlenen cenaze törenine Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı ve ERVAB Başkanı Bedros Şirinoğlu, Ermeni toplumundan vakıf başkanları, yöneticiler ve hayırseverler, AKP İstanbul milletvekili Dr. Sevan Sıvacıoğlu, AKP İstanbul milletvekili ve Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Katolik Ermenileri Ruhani Önderi Kerabaydzar Vartan Kazanciyan, Pastör Krikor Ağabaloğlu, Cemaat Vakıfları Temsilcisi Can Ustabaşı, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyeleri, din adamları ve halk katıldı.

Cenaze töreninde, Gülmezgil’in 2001 yılından beri vakıf başkanlığını yürüttüğü Karagözyan Okulu’ndan öğretmenler de hazır bulundu. Karagözyan Vakfı yöneticileri de kabri başında saygı duruşunda bulundu.

Patrik Maşalyan’ın mesajı okundu

Cenaze töreninde, bir süredir kapsamlı bir ziyaret için ABD’de bulunan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın mesajı Patrik Vekili Kıdemli Peder Krikor Damadyan tarafından okundu. Patrik Maşalyan mesajında Dikran Gülmezgil’in hayatını topluma adadığının altını çizdi ve ABD’de Surp Ğevontyants Kilisesi’nde kendisi için dua edildiğini hatırlattı.

“Adı her yere yazılacak”

Başepiskopos Aram Ateşyan, cenaze törenindeki konuşmasında hayırseverliğin önemine dikkat çekti. Başepiskopos Ateşyan, Gülmezgil’in sadece okullara değil toplumun bütün kurumları ve bireylerine desteğini hiçbir zaman esirgemediğini söyledi. Başepiskopos Ateşyan, “Bu toplum çok büyük kayıplar verdi. Dikran Gülmezgil de onlardan biri. Yaptığı işler saymakla bitmez. Cemaate, ülkesine, toplumlara faydası oldu. Adı her yere yazılacak. Kendisini sürekli anacağız. Hep kalbimizde olacak” dedi ve ailesine taziyelerini iletti.

Özbek, Soylu ve Sıvacıoğlu da konuşma yaptı

Gülmezgil’in naaşı kiliseden çıkarıldıktan sonra kilise bahçesinde de konuşmalar yapıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray camiası olarak başsağlığı diledi ve “Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Galatasaray camiası olarak değerli Dikran’ın verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Eski İçişleri Bakanı Soylu, “İyilik çınarını kaybettik. O iyilikle anılıyordu. Kızı Melisa’ya ve ailesine iyilikleri, hayırseverliği devam ettirmek, hastaların yanında olmak, çocukları sevindirmek, okullarla ilgili bağını sürekli takip etmek sorumluluğu düşüyor. Eğer onu güzel bir şekilde uğurlamak istiyorsak onun mirasına inanıyorum ki kızı Melisa, Karagözyan Vakfı ve dostları da sahip çıkacak” ifadelerini kullandı. AKP milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ise Gülmezgil’in çalışkan biri olduğunu, kalbinin gençler için attığını söyledi. Toplumun sportif etkinliklerine destek verdiğini söyleyen Sıvacıoğlu, “Cemaatimiz bu kayba zor alışacak” ifadelerini kullandı.

Gülmezgil, kilisedeki törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Toplumla içiçe bir yaşam

Dikran Gülmezgil, 1950 yılında Sivas’ta doğdu. Erken yaşlarda iş hayatına başlayan Gülmezgil, Çağdaş Faktoring, Meliks İnşaat Tekstil, Global Meyve Suları, Çağdaş Grup Kozmetik ve Medikal Ürünleri ile Maya Konaklama Seyahat Turizm şirketlerinin yönetim kurulu başkanlıklarını yaptı. Gülmezgil, Sev-Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın yönetim kurulu üyesiydi.

Dikran Gülmezgil gerek Karagözyan Okulu’nda gerçekleştirdiği yenilik hamleleriyle gerek Türkiye Ermeni toplumunun kültür sanat faaliyetlerine ve basına verdiği destekle bilinen önemli bir iş insanı ve hayırseverdi.

Eşi Nadya Gülmezgil’i bir süre önce kaybeden Gülmezgil, bir kız çocuk ve torun sahibiydi.

Agos olarak Gülmezgil ve Karagözyan ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

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