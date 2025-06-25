CEMAATİMİZE DUYURU

Patriklik Makamımız, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Nikol Paşinyan’ın son İstanbul ziyareti sonrasında hasıl olan ortamda aşağıdaki açıklamayı zorunlu görmüştür.

Aslında, şu anda tedavülde bulunan bazı iddia ve yakıştırmaları anlamak zordur. Özellikle bazı çevreler, serbest vicdanla sergilenen basit ve temel bir tepkiyi anlamamazlıktan gelmekte ısrar etmektedir. Bu tepkinin gerekçesi nettir ve rutin gündemi izleyen herkes için sarihtir. Söz konusu çevreler, özellikle sosyal medyada sorunları tahrif ederek yapay bir polemik tetikleme ısrarındadır.

Dünyadaki Ermenilerin büyük çoğunluğu, Ermeni Apostolik Kilisesi mensubudur. İtikadımızın babası Aziz Krikor Lusavoriç tarafından temelleri atılan Kilisemizin tarihi ve kültürel derin kökleri vardır. Dini bir kurum olmasının yanı sıra Ermeni Kilisesi, Ermeni kimliğinin şekillenmesinde ve bekasında önemli rol üstlenmiştir.

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Nikol Paşinyan son dönemde Kutsal Kilisemize karşı çıkışlarda bulunmaktadır. Kendileri küfürle karışık bir dili ve tahrik edici bir üslubu tercih etmektedir. Bunun ötesinde Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II. Hazretleri’ni hedef alan ayıplı ifadeler hem Ermeni Apostolik Kilisesi’ni hem de müminlerinin vicdanını, tarihi kutsallarını derinden yaralamaktadır. Ermeni Apostolik Kisesi’nin tüm dünyadaki evlatları aynı kutsal havuzdan, Ana Taht Kutsal Eçmiadzin’den dağıtılan Kutsal Yağla vaftiz olmaktadır.

Kiliseyi bir kurum olarak suçlamanın ötesine geçen, siyasi saiklerle yürütülen ve hukuki polemik sınırlarını aşan son yaşananlar; toplumsal değerlere, tarihi hafızaya ve dini kurumlara karşı çatışma yaratması bakımından kabul edilemez niteliktedir. Kutsal Kilisemiz derin köklere sahip bir dini kurumdur. Ona karşı tehditkâr ifadelerle siyasi amaçlar gütme çabaları derin toplumsal bölünmelere neden olabilir, ruhani birliğe zarar verebilir. Böylesi kutuplaşmalara gebe açıklamalar, bütün Güney Kafkasya bölgesinin kaynadığı mevcut ortamda, özellikle de Sayın Başbakana yarar sağlamayacaktır.

Bu kapsamda Patriklik Makamımız Sayın Başbakana tepkisini hissettirmeyi uygun addetmiştir. Burada amaçlanan, mevcut gergin ortamın tüm Ermeni dünyasında hoşnutsuzluk akımı ve olumsuz bir ortam yaratmış olduğunu yansıtmaktır.

Bunun ötesinde, geçtiğimiz yaklaşık 35 yılda olduğu gibi, Patriklik Makamımız bugün de Türkiye – Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecini bütünüyle desteklemektedir. Patriklik Makamımız, Yüce Rabbimiz’in iyi komşuluk ilişkilerine yönelik bu çabaları başarılı kılması için her daim duacıdır. Bunun dışındaki iddiaların amacı yanıltıcı izlenimler uyandırmaktır. Bunların; cemaatimizin olumlu beklentileri, ümitli ortamı ve sorumlulukları, çıkarları bakımından mahkûm olması kaçınılmazdır.

Patriklik Makamımızın söz konusu onurlu ve yapıcı duruşunun imanlı halkımız tarafından doğru algılanacağı umudundayız. Bu tavır Ermeni Apostolik Kilisesi’nin tarihi misyonunu ve kutsal, manevi değerlerini koruma amacı gütmektedir. Bu tavrın içerdiği mesaj, ruhbanlarımızın kisvelerine sadakati ve Kilise hiyerarşisine bağlılık yeminiyle doğru orantılıdır. Unutulmamalıdır ki, ruhban sınıfımızın her üyesi Ana Taht Kutsal Eçmiadzin’den dağıtılan Kutsal Yağla takdis edilmiştir.

Duamız ve dileklerimiz bu gergin ortamın bir an önce son bulması yönündedir. Yüce Rabbimiz’in iradesiyle barışın ve uyumun tekrar sağlanacağı beklentisindeyiz. Bu durumda sadece Patriklik Makamımızın değil, aynı zamanda Ermeni Apostolik Kilisesi’nin dünyadaki tüm inançlı evlatlarının gönül kapıları saygı ve sevgiyle Sayın Başbakanın önünde açılacaktır.

Saygılarımızla,

ERMENİ PATRİKLİĞİ