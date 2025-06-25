Berlin’deki başörtüsü yasağı kalkıyor

Ahmet Özay

Almanya’nın başkenti Berlin’de başörtüsü yasağı sona eriyor. Alman Hristiyan Birlik Partisi (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), öğretmenlerin ders sırasında başörtüsü takmasına genel olarak izin verecek yasa tasarısı üzerinde anlaştı. Berlin’de iktidarda olan CDU ve SPD, öğretmenlerin başörtüsü takmasına izin verilmesi konusunda prensipte anlaştı. Başörtüsü yasağı yalnızca “eğitim barışını veya devletin tarafsızlığını tehdit eden somut bir durum” söz konusu olduğunda uygulanabilecek.

DEĞİŞTİRMEK ZORUNDAYDIK

Koalisyon ortakları, 2023’te imzalanan anlaşmada bu reformu hayata geçirmeyi taahhüt etmiş ancak somut bir adım atmamıştı. Yeni yasa tasarısı, 10 Temmuz’da Berlin Eyalet Parlamentosu’na sunulacak. SPD Berlin Eyalet Meclis Grubu Başkanı Raed Saleh, düzenlemenin nasıl hayata geçirileceğini şöyle açıkladı: “Anayasal bir zorunluluğu hayata geçiriyoruz. Berlin Eyaleti yıllardır Anayasa’ya aykırı şekilde hareket ediyordu. Bunu değiştirmek zorundaydık. Değiştirdiğimiz için mutluyuz.” CDU Berlin Meclis Grubu Başkanı Dirk Stettner da alınan ortak karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ÇELİŞKİYE SON VERİLECEK

Berlin’de yürürlükte olan “Tarafsızlık Yasası” uyarınca kamu görevlileri ve öğretmenler başörtüsü takamıyor. Ancak bu yasa, Federal Anayasa Mahkemesi ve Berlin İdare Mahkemesi kararlarıyla hukuka aykırı bulunmuş ve yasağın kaldırılması tavsiye edilmişti. Kararlarda, yasağın “kişisel inanç özgürlüğünü ihlal ettiği” vurgulanmış, bu nedenle yapılacak düzenleme söz konusu çelişkiye son vermeyi amaçlıyor.

YASAKLANAMAZ

Federal İş Mahkemesi’nin içtihadına göre Berlin Eyaleti, Müslüman kadın öğretmenlerin başörtüsü takmasını yasaklayamaz. Berlin Çalışma Mahkemesi, Müslüman bir kadın öğretmene, dini inancı nedeniyle ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle, Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) uyarınca yaklaşık 5.159 avro tazminat ödenmesine hükmetti.

Yeni Şafak