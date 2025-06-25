Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasına desteğini yineledi

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanması beklenen barış anlaşmasını desteklediklerini belirterek, “artık ileriye doğru bir adım atılması gerektiğini” vurguladı. Açıklamasını Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi oturumunda, Ermeni muhalefet milletvekili Armen Gevorgyan’ın Avrupa Konseyi üyeliğinin anlamını sorgulayan sorusu üzerine yaptı.

Berset, Avrupa Konseyi üyeliğinin temelinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne bağlılık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin otoritesini tanıma ve kararlarını uygulama yükümlülüğü olduğunu belirtti. Bu yükümlülüğün, özellikle değerlerin gerilediği ve bölgesel gerginliklerin arttığı dönemlerde daha da hayati olduğunu söyledi.

Güney Kafkasya’daki duruma dair derin kaygı duyduğunu ifade eden Berset, kısa süre önce Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’ı ziyaret ettiğini, liderlerle ve sivil toplumla kapsamlı temaslarda bulunduğunu aktardı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la 2,5 saat süren görüşmeler yaptığını, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le de aynı konuları ele aldığını belirtti. Türkiye’de her iki liderin art arda gerçekleştirdiği ziyaretleri de olumlu bir işaret olarak değerlendirdi.

Berset, Avrupa Konseyi’nin anlaşmaları doğrudan imzalayamayacağını ancak süreci destekleyebileceğini ve yapıcı bir rol oynayabileceğini ifade etti. Ayrıca Azerbaycan’ın AİHM kararlarını uygulamamasıyla ilgili ciddi endişeler bulunduğunu vurgulayarak, bunun yalnızca Azerbaycan’ı değil, tüm insan hakları sistemini etkileyen bir mesele olduğunu söyledi.

Gürcistan’daki gelişmelere de değinen Berset, Aralık ayında Tiflis’i ziyaret ederek iş birliği için yeni yollar arayacağını belirtti. Son olarak, Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkelerinin Avrupa Konseyi’nde temsil edilmesinin önemine dikkat çekti.

ERMENİ HABER AJANSI