Ünlü Bitlis’li Ermeni yazar Saroyan kısa hikâye ödülü için uluslararası yarışma duyuruldu

Ünlü Bitlis’li Ermeni yazar William Saroyan’ın edebi mirasından ilhamla, kısa hikâye yazımını teşvik etmeyi amaçlayan Saroyan Kısa Hikâye Yarışması, ilk kez Yerevan Uluslararası Kitap Festivali ile “Saroyan” Vakfı’nın ortak girişimiyle düzenleniyor. Yarışmaya İngilizce yazılmış ya da İngilizceye çevrilmiş özgün hikâyeler kabul edilecek.

Yarışma, 18 yaşını doldurmuş tüm ülkelerden yazarlara açık. Hikâyeler en fazla 3.500 kelime olmalı, Times New Roman yazı tipi, 12 punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalı. Başvurular hem PDF hem de Word formatında, 20 Temmuz 2025’e kadar [email protected] adresine gönderilmeli. E-posta başlığında ad, soyad ve ülke belirtilmeli; iletişim bilgileri, fotoğraf ve İngilizce özgeçmiş de eklenmeli.

Uzun ve kısa liste, festival öncesinde açıklanacak; kısa listeye giren yazarların kapanış törenine katılımı bekleniyor. Kazanan eser, Ermeniceye çevrilerek yayımlanacak ve sahibine Saroyan’a ait özgün bir tuval armağan edilecek.

Ödül, 5–7 Eylül tarihlerinde Yerevan’da düzenlenecek 8. Uluslararası Kitap Festivali’nin kapanış töreninde verilecek. Festival; kitap fuarı, yazar buluşmaları, atölyeler ve konserlerle Ermenistan’ın en büyük edebiyat etkinliği olma özelliğini taşıyor.

ERMENİ HABER AJANSI