Şam’daki kilise saldırısını Saraya Ensar el-Sünne üstlendi – DW – 24.06.2025

Hafta sonu Şam’daki bir kiliseye düzenlenen saldırıyı Saraya Ensar el-Sünne adlı radikal İslamcı örgüt üstlendi. Örgüt, saldırıdan IŞİD’i sorumlu tutan Şara hükümetini de tehdit etti.

Suriye’nin başkenti Şam’da Pazar günü bir kiliseye düzenlenen intihar saldırısını Saraya Ensar el-Sünne adlı radikal İslamcı örgüt üstlendi. Az bilinen aşırılıkçı bir Sünni grup olan örgüt, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada bir örgüt mensubunun Duveylia semtindeki Mar Elias (Aziz İlyas) Kilisesi’ni havaya uçurduğunu duyurarak, saldırının “bilinmeyen bir tahrik nedeniyle” gerçekleştiğini öne sürdü.

Grup, yaptığı açıklamada devrik lider Beşar Esad’ın ardından iktidara gelen geçici hükümetin olaya ilişkin açıklamalarının “uydurma olduğunu” savundu. Hükümeti, “Olacaklar sizi rahat bırakmayacak” ifadeleriyle tehdit eden grup, “askerlerinin tamamen hazır olduğunu” söyledi.

Suriye’deki Hristiyanlar ve diğer azınlık gruplar arasında endişeye neden olan kilise saldırısında, 25 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Suriye’deki Ahmed Şara liderliğindeki İslamcı hükümet saldırıdan IŞİD’i sorumlu tutmuş ve Pazartesi günü IŞİD bağlantılı hücrelere karşı güvenlik operasyonu kapsamında çok sayıda kişinin tutuklandığını açıklamıştı. Ancak örgüt, saldırıyı üstlenmemişti.

Azınlıklara yönelik saldırılar

Aleviler, Hristiyanlar, Dürziler ve Şiileri hedef alan çeşitli tehdit ve saldırıların arkasında da Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından kurulan Saraya Ensar el-Sünne’nin olduğu belirtiliyor. Grup, aynı zamanda, Mart ayında gerçekleşen ve çoğunluğu Alevi sivillerden oluşan yaklaşık bin 700 kişinin öldürüldüğü bildirilen katliamlarla bağlantılı olmakla da suçlanıyor.

DW,AFP/SÖ,JD

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