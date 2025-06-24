Sakız Adası alevler içinde

Yorgo KIRBAKİ

İzmir’in Çeşme ilçesinin karşısında yer alan Yunanistan’ın Sakız adasında pazar günü öğle saatlerinde başlayan orman yangınları tüm çabalara rağmen dün akşam saatlerine kadar söndürülemedi.

Sakız’ın kuzeyinde pazar günü üç ayrı noktada çıkan ve birleşen yangınlar, binlerce dönüm ormanlık araziyi kül etti. Bölgede, 20 yerleşim birimi tedbir amaçlı boşaltılırken, en az dört evin ve iki deponun yandığı açıklandı. Alevlerin sardığı bir manastırdaki yangın da keşişlerin müdahaleleri sonucu son anda söndürüldü. Dün öğle saatlerinde ise 61 kilometre mesafede, adanın güneyinde başka bir orman yangını çıktı. Esen şiddetli rüzgâr nedeniyle 4 uçak, 11 helikopter, 38 itfaiye aracı ve 190 itfaiyecinin tüm çabalarına rağmen her iki yangın da kontrol altına alınamadı.

Yunanistan’ın başkenti Atina’dan Sakız adasına dün takviye güçleri gönderildi. Boşaltılan yerleşim birimlerinin sakinleri, adanın merkezine yönlendirildi. Türk turistlerin de tatil için tercih ettikleri adalar arasında olan Sakız’da uzun süreli elektrik ve su kesintileri yaşandı. Adanın önemli gelir kaynaklarından olan sakız (mastiha) ağaçlarının alevlerden uzak tutulabilmeleri amacıyla da derin hendekler kazıldı. Kara bir duman bulutunun kapladığı Sakız’da alevlerin denize doğru yaklaşmasından ve turistik bölgeleri tehdit etmesinden korkuluyor. Adada bir ay süreyle OHAL ilan edildi.

ELEKTRİK KESİLDİ SULAR AKMIYOR

Alevlerin ve kara duman bulutunun kapladığı Sakız’da (Chios) alevlerin turistik bölgeleri tehdit etmesinden endişe ediliyor. Türklerin de tatil için tercih ettiği adada elektrik ve su kesintileri yaşanıyor.

Hürriyet Gazetesi