Mkhitaryan, Futbolu Inter’de noktalayacağını belirtti: “Oyunu paradan çok seviyorum”

Ermeni futbol yıldızı Henrikh Mkhitaryan, kariyerinin son durağının İtalya’nın Inter kulübü olacağını açıkladı. Uzun yıllar boyunca Avrupa’nın önemli takımlarında forma giyen ve Ermenistan milli takımının simge isimlerinden biri olan Mkhitaryan, futbolu üst seviyede bırakmak istediğini dile getirdi.

İtalyan “La Repubblica” gazetesine verdiği röportajda konuşan Mkhitaryan, kariyerini bitirdikten sonra erken karar vermiş olmaktan dolayı pişmanlık duymak istemediğini ifade etti. Bu nedenle, formunu koruduğu sürece yüksek rekabet ortamında kalmayı tercih ettiğini belirtti. Ermenistan ligine ya da Suudi Arabistan gibi maddi yönü ağır basan liglere dönme fikrine ise sıcak bakmadığını vurguladı.

Futbola duyduğu bağlılığın maddi kazançtan çok daha derin bir anlam taşıdığını söyleyen futbolcu, her sabah antrenman yapma isteğiyle güne başladığını ve sahada kendini göstermenin hâlâ en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Mkhitaryan’ın bu açıklamaları, kariyerinde son dönemece girerken bile profesyonellikten ve tutkusundan ödün vermediğini bir kez daha ortaya koydu.

ERMENİ HABER AJANSI